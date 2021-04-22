"Многие сейчас пытаются понять, почему практически везде протест прошел более-менее спокойно, а в Питере была жесть . Не стоит рационализировать нерационализируемое", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Возможно, дело было примерно так. Пришел Кириенко к Путину и говорит: "Владимир Владимирович, мы считаем, что сегодня силовикам лучше не жестить. Во-первых, для вашего послания хотим фон позитивный обеспечить. Во-вторых, считаем, что не надо протестующим дополнительную раскрутку организовывать. В-третьих, они в конце концов, не так много просят - всего лишь, чтоб Навального врач осмотрел - и если их сейчас всех отмутузить, то даже наш избиратель это не поймет. В-четвертых, и это самое главное, скоро выборы. ОМОН может, конечно, их всех разогнать, но они ведь потом голосовать придут. Помните, как на Мосгордуме получилось?"

Вот Путин все это выслушал, покривился и нехотя согласился. Кириенко уже из кабинета выходил, а тут Путин его окликает: "И все-таки давай где-нибудь в одном месте баню им устрой. В Питере, например. Чтоб не сильно воображали. Чтоб понимали, кто в доме хозяин. Власть мы или не власть?"

И что Кириенко делать? Спорить? Упаси бог! Вот и пошел выполнять. Почему Питер? Да бог его знает. Может быть просто Путин решил так Беглову подсобить. А может ему сама мысль противна - о том, что сапог оккупанта будет топтать столь нежно любимую им питерскую землю. Нельзя исключать и того, что президенту просто нравится случайно сложившаяся в последние годы репутация Питера как какого-то дьявольского места и его тянет эту репутацию поддержать. Вот как был когда-то Питер "колыбелью революции", так пусть теперь будет "колыбелью контрреволюции"...

В общем, невозможно до конца понять, что там - в глубинах человеческого сердца. Особенно, когда человек этот безраздельно правит более двадцати лет и никаких внешних ограничителей своей власти не знает. Естественно, что в этой ситуации внутренние ограничители тоже слабеть будут. Короче, надо понимать, что у реализуемого авторитарной властью курса далеко не всегда есть рациональное объяснение".