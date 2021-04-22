"Сколько я за свою жизнь речей, отчtтных докладов и посланий вождей слышал - не счесть! А поскольку человек я по натуре добрый и доверчивый, то завсегда легко все на веру принимаю и спешу поделиться с окружающими тем, что меня особо порадовало в очередной программе мудрого и незаменимого руководителя государства", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook .

"Вот и вчера внимал с чувством глубокой благодарности и радостями немедленно делился в фбуке. Однако спал неважно. Испытывал какое-то непонятное огорчение и всю ночь ворочался. Вообще, на память мне грех жаловаться. Возраст, конечно, сказывается и многие функции организм исполняет уже не столь успешно, как в прежние годы. Но наиболее важные воспоминания прошлого до сих пор из головы не выпадали. Вот и в этот раз, вспомнил под утро, что меня огорчило!

А огорчило меня поручение Владимира Владимировича правительству, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни россиян составила 78 лет. Повторюсь, человек я доверчивый и потому свои жизненные планы завсегда строю в соответствии с указаниями и предначертаниями руководства. Так, в Послании 2018 года президент Путин постановил: "К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет".

Средняя продолжительность тогда по статистике составляла 73 года, а мне было 72. Ну, я и прикинул, что на следующий срок Владимир Путин пойдет в 2024 году, мне будет 78, и не может быть, чтобы в своем предвыборном Послании он не распорядился вновь увеличить продолжительность жизни россиянам к 2030 году лет на 6.

То есть, была у меня твердая надежда, что до своих 84 лет в 2030 году я уж точно докондыбаю. А он, вдруг, скорректировал. Подумал, наверное, что 80 лет слишком жирно будет для дорогих россиян, хватит им и 78. Взял и 2 года жизни отнял!"