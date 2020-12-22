"Исполнители полные идиоты, это понятно. И платят им в принципе по заслугам. Не те чекисты живут в квартирах на Остоженке, эти в квартирах в Новокосино в панельках. Хотя, на минуточку, у них задание было убить лидера оппозиции. Такого не было со времен Меркадера и Троцкого. То есть по идее должны были отобрать лучших", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Но куда хуже, что начальники этих исполнителей живут, как раз во времена Меркадера, думают, что ничего не изменилось. Собственно, вот главная беда того, что спецслужбой рулят военные пенсионеры.

Например, они приняли миллион законов о защите гостайны, а все равно течет, как из решета. Почему? Да потому что так в советское время было, когда не было Интернета, а в нужных телефонах сидело про чекисту.

Вот в этом они разбираются. А так спросите Патрушева или Бортникова, когда они компьютер включали последний раз. Поэтому и Путин верит, как и его подчиненные, что без ЦРУ никого нельзя проглядеть или подслушать. Они, уверен, так думают искренне и верят в то, что если бы не ЦРУ, Навального они бы отравили и никто бы ничего не узнал".