"На прошлой неделе Навальный опубликовал расследование, в котором было убедительно показано, что попытка отравления в августе 2020 была осуществлена группой кадровых сотрудников ФСБ; в расследовании были приведены имена, должности и доказательства их причастности к преступлению. Вчера выяснилось, что Навальному удалось дозвониться одному из преступников - до того, как были опубликованы результаты расследования - и вынудить того рассказать детали участия в покушении. Благодаря смешным подробностям (выяснилось, что сотрудник ФСБ дважды стирали трусы Навального, пытаясь устранить следы яда), история распространилась по социальным сетям как, кажется, никакая истории в российском интернете", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Однако история, продемонстрировав немыслимое разложение в спецслужбах (попытка отравления гражданина России никак не может быть проинтерпретирована кроме как немыслимое разложение), ставит сложный вопрос - что вообще может быть сделано, чтобы ситуация стала нормальной? Речь не идет про "риск тоталитаризма". Речь идет про то, что риск уже реализовался и даже теоретический выход из этого в нормальную ситуацию выглядит сложно.

Этот эпизод не вызовет революции - потому что никакой эпизод не может вызвать революции, но это очередной удар по авторитету государства вообще. А авторитет этот упал в последние годы так низко, что даже постоянно увеличивающееся количество арестов и приговоров не может его поддерживать. Аресты и приговоры только усиливают падение авторитета, растущее разочарование и стагнацию.

Мне кажется, что выход есть. Руководство страны должно прекратить преследование политической оппозиции. Ничего неправильного или нелигитимного в стремлении получить власть законным путем нет - ничья жизнь не должна быть в опасности из-за того, что он хочет стать президентом. Те, кто мешают гражданам России бороться, законными способами, за власть - не просто совершают преступление. Они своими руками разлагают государство.

Ничего страшного для страны в том, чтобы оппозиция была бы в парламенте, контролировала бы мэрии Москвы и Петербурга, была представлена на президентских выборах, нет. Это неправда, что это представляет хоть какую-то угрозу для страны. В десятках стран по всему миру, в том числе находящихся в более сложном или бедственном положении, чем Россия, проходят выборы, на которых оппозиция приходит к власти. Попытки убить лидера оппозиции - это в точности противоположное тому, что нужно делать, чтобы защищать и укреплять Россию.

Тут возникнет вопрос - зачем я это пишу? Никто в Кремле меня не услышит, а если услышит - не переубедить. Просто я хочу зафиксировать - выход есть, возвращение к нормальности возможно".