"Трудно представить себе лучший подарок ко Дню чекиста, чем тот, который сделал всем нам Алексей Навальный. Никто еще более наглядно не демонстрировал, что все эти внуки Дзержинского с частями тела разной температуры - холодные руки и так далее - не просто преступники, но и идиоты", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Конечно, мы и так это знали, познакомившись, например, с солсберецкими туристами, но тут они говорят сами - да, я преступник, да, я кретин! Как не поверить?

Будут ли последствия, кроме окончательной потери уважения, да и страха? Путин не уйдет в отставку, ни Бортников, ни Патрушев тоже не уйдут. "Вы все врете, это инсценировка, а вы докажите" - схема много раз опробована и нет никаких оснований говорить что-то другое. Заявление ФСБ, что подделка все это, уже прошло, не стали двое суток думать! Но возможно другое последствие, страшное для системы. С корабля могут побежать.

Те, кто моложе и умнее, могут решить, что одно дело - быть в банде, дело почтенное, а другое - оставаться в ней, если у пахана и его подручных уже деменция, если они вообще ничего не могут, садятся в лужу постоянно, и скоро все рухнет. Зачем быть с теми, кто проигрывает? Ведь у путинских преторианцев идеи, кроме набрать побольше или, как минимум, обеспечить себе пенсию и прочее, нет.

Есть, наверное, ненависть к американцам и либералам, но этого недостаточно, чтобы рисковать будущим, а может и жизнью - никто же не знает, как себя поведут победители?

Ох, и хреновое же должно быть настроение у Владимира Владимировича! А Навальному респект и благодарность".