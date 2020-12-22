"Про манию преследования у Путина мы давно знали. Он ходит в туалет с шестью охранниками, возит по всему миру свои стаканы и свой биотуалет, и требует двухнедельной передержки от всех, с кем встречается лично", - пишет в Facebook соратник Алексей Навального, комментируя слова пресс-секретаря президента о новом эпизоде расследования обстоятельств отравления оппозиционера.

"Про зацикленность на половых органах и всех прочих "проявлениях по Фрейду" - тоже. Помните еще про "белые ленточки"? Помните про "если бы у бабушки были половые органы дедушки"? А про "приезжайте, здесь у нас есть отличные специалисты по обрезанию"?

Антология путинского туалетного и полового "юмора" может занять не один том. Но в словах Пескова, пожалуй, можно видеть подтверждение того, что приказ наносить "Новичок" именно на трусы шел, видимо, напрямую от первого лица. И с манией величия тоже все ясно. Неудачник-спецслужбист, дорвавшийся до самых вершин власти - понятно, что кем только себя он не вообразит.

Так что, пожалуй, единственное новое, что мы узнали из ярких откровений Пескова - это то, что Путин себя мнит Иисусом. Впрочем, к этому не могло не прийти; пациент, и правда, уже очень плох".