Президент фонда "Петербургская политика" перечисляет в Facebook несколько явных ошибок, которые совершают российские власти в преддверии акций протеста, которые ожидаются в стране 23 января.

"Самые очевидные ошибки, которые не поздно исправить - но всем пофиг.

1). Подчеркнуто сталкивать поколения родителей и детей, исходя из адского конфликта поколений. Между ними не все безмятежно, но социологи многократно фиксируют - отношения существенно мягче и уважительнее, чем в советские годы, стороны часто стремятся избегать конфликтов и проявляют взаимоуважение. Родительские неврозы и подростковые комплексы никто не отменял, но не более того.

2). Требовать от школьников подчеркнутого уважения к закону. Законов они и правда не знают (тем более что их переписывают в каждый нечетный четверг), но плюс-минус их заставляют долбить Конституцию. Было бы смело утверждать, что нормы законов про митинги отвечают духу и букве Конституции - даже если конституционные судьи на пеньках порой считают иначе.

3). Подчеркнуто запугивать родителей тем, что "система" отморозилась совсем и настроена на террор, 37-й год, гулаг и освенцим. Кто-то из родителей запрет детей дома, а кто-то сочтет, что надо пойти вместе с ним, именно так трактуя родительский долг - защитить детей от отмороженности своих и чужих. То есть численность участников это уменьшает, но не кратно.

4). Считать, что кроме школьников никто акциями вовсе не интересуется. Тезис о том, что протест молодеет, верен лишь отчасти. Просто наблюдающий за протестом потихоньку стареет и, как следствие, видит все больше лиц, которых считает молодыми и детскими.

5). Прикладывать гигантские административные усилия, самый измеряемый итог которых - популяризация факта и дата акции. Ну и продвижение фильма само собой.

6). Искренне считать, что 23-го будет финальная битва добра со злом, поощряя тем самым моральных дух обоих дозоров".