"В моей довольно политизированной фленте почти не было призывов пойти на митинг 23 января. Зато сегодня валом пошли тревожные посты про то, что весь тик-ток забит этими призывами, гадания, чья это провокация и что с этим делать. У меня по этому поводу несколько соображений", - пишет историк на своей странице в Facebook .

"Начну с того, что выяснить, "кто организовал вставание" сейчас, скорее всего, не удастся, - и главное, это уже ни на что не повлияет. Мне показали один такой ролик, - мне кажется, вполне похожий на то, что может сделать подросток, но даже если за ним стоят провокаторы (тут есть две "школы мысли", - провокаторы либо сторонники Навального, либо кто-то в силовых структурах, кто хочет найти повод привлечь сторонников Навального за вовлечение несовершеннолетних в политическую деятельность), - так вот, даже если все началось с провокации, она давно вышла и зажила своей жизнью. Теперь это тренд тик-тока.

Дальше. Нас волнует, что дети могут попасть под дубинки Росгвардии. Это и правда плохо. (Если вдруг этот пост читает кто-то не достигший 18 лет - в чем я, правда, сомневаюсь, - мой совет, - найти пока другие способы выразить свою позицию, а на митинг прийти как только достигнете совершеннолетия). Однако я не вижу способа запретить детям пойти туда. Нет, я понимаю, что некоторые родители способ найдут, - но не все этим озаботятся, не все смогут, и не все считают для себя допустимым. А те, кто найдут способ, - могут потом сожалеть об уроке, который они дадут своим детям. Для тех, кто понимает эту мысль, лучшим вариантом, наверное, будет пойти вместе со своими детьми.

И третье. Надеюсь, что митинги пройдут мирно. Если же государство захочет применить силу, - вся ответственность за применение силы ляжет на тех, кто отдал приказ, а не на тех, кто пришел и кто призвал. И вот это очень важно заранее понять, - ответственность за силовые действия по отношению к участникам мирного митинга полностью лежит на силовиках. Думать по-другому - виктимблейминг и гражданская безответственность.

И сегодня, читая посты справедливо озабоченных родителей, искал (но пока не находил) чего-то вроде обращений к властям с требованиям не применять силу 23 января по отношению к детям, которые, как сейчас уже очевидно, выйдут на митинги протеста".