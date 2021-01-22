"Это обращение к коллегам. Двадцать пять лет я отдал работе в органах внутренних дел. Нас учили, и я учил - уголовное дело возбуждается не для того, чтобы кого-то посадить, а для того, чтобы установить объективные обстоятельства", - пишет в Facebook генерал-лейтенант МВД в отставке.

"На сегодняшний день более пятидесяти миллионов российских граждан посмотрели расследование Фонда борьбы с коррупцией о дворце в Геленджике. На меня это расследование не произвело сильного впечатления. На мой взгляд, оно носит поверхностный и спорный характер.

Но не подлежит сомнению одно: в материалах ФБК содержится достаточно оснований для проведения проверки и возбуждения уголовного дела. Оно может быть возбуждено или по приведенным фактам, или за клевету.

Но почему-то молчат все должностные лица, которых закон уполномочил его исполнять - следователи, прокуроры, оперативные работники.

Пятьдесят с лишним миллионов человек вправе получить ответ на единственный вопрос: кто владелец дворца, и на какие средства он строится.

Начатое и доведенное до конца расследование - вот все, что требуется, чтобы люди не выходили с протестами. Вместо этого я вижу, как создается опасная ситуация.

Силовые структуры готовят к противостоянию с налогоплательщиками, которые не могут получить ответ на законный вопрос. Отмахнуться от него не получится.

Уважаемые коллеги, вы привыкли выполнять приказы, цель которых - защитить граждан от преступников. Но защищать неизвестно кого от совершенно правомерного вопроса? Это странно.

Уверен, что нет таких денег, которые могут заставить прокуроров, следователей, оперативных работников, бойцов Росгвардии встать на сторону анонимных владельцев дворца и разгонять людей.

Еще раз: десятки миллионов требуют ответа на простой вопрос, и имеют право на ответ.

Что будет завтра? Каждый может подумать и принять решение. Как решите - так и будет. В конце концов, у каждого есть право выбора.

Честь имею

Генерал-лейтенант милиции

Савелий Тесис".