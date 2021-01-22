"Дворец Путина стоит что-то около 100 миллиардов рублей - по самым осторожным оценкам. Одна из главных бед нашей страны - безумная централизация, при которой все потоки идут через Москву. На эти деньги можно было бы построить 8 новых больших трасс, соединяющих сибирские города - например, Томск и Кемерово или Иркутск и Красноярск. Или построить 8 новых аэропортов - например, взамен томского, который каждый день с вечера до утра закрыт на амбарный замок", - пишет социолог в Facebook .

"Каждый год миллионы семей в нашей стране сталкиваются и борются с раком. В Москве и Петербурге есть всего два-три места, куда надо любыми силами попасть, чтобы получить шанс на помощь и жизнь. В абсолютном большинстве городов - нет ни одного. На эти деньги можно было бы построить большие новые онкоцентры в 33 городах. В каждом из них онкобольным было бы куда пойти.

Наши ученые проводят огромную часть жизни за заполнением бессмысленных бумаг вместо того, чтобы заниматься исследованиями. Потому что, как им говорят, на исследования нет средств - в этому году будет ликвидирован знаменитый Российский фонд фундаментальных исследований. На эти деньги можно было бы содержать весь РФФИ, со всем финансированием исследований, в течение 4 лет.

Учителя тоже тонут в бумагах. А еще они вынуждены брать на себя чудовищную нагрузку - ведь в образовании продолжается оптимизация, "нет средств". На эти деньги можно было бы целый год платить среднюю заплату четверти миллиона российских учителей. И еще хватило бы на то, чтобы обновить и укрепить сельские школы вместо того, чтобы закрывать их и убивать будущее целых районов.

Миллионы людей в России впряглись в ипотеку и год за годом работают на нее, жертвуя своим здоровьем и лучшими годами жизни. В прошлом году была принята программа субсидирования ипотеки под 6,5%. На эти деньги можно было бы реализовать 16 таких программ - и дать новые дома десяткам тысяч семей, не требуя от них жертв - потому что они уже их честно заработали.

Российский пенсионер в среднем получает в год 2,2 путинских золотых ершика для туалета. На дворцовые деньги можно было бы разом удвоить пенсию 478 тысячам пенсионеров - хотя бы небольшой части из тех 19,9 миллионов наших сограждан, которые живут за чертой бедности.

В посвященных кругах слова "закупки медицинского оборудования" давно стали кодом для обозначения дани на известно что. А между тем на эти деньги можно было бы построить 7 огромных современных центров для коронавирусных больных, со всем медицинским оборудованием. Чтобы люди хотя бы не умирали без медицинской помощи, потому что "нет свободных коек" - в одиночестве и отчаянии.

Сколько детей можно было бы спасти из тех, на кого телеканалы просят всю страну скидываться по смс - я не знаю. Не хочу считать детей в путинских люстрах и держателях для туалетной бумаги.

От любой из этих вещей наша страна сразу стала бы лучше. А ведь это только самая верхушка айсберга. Этот дворец стоит заплесневелый и недостроенный - его хозяин наверняка вообще там не бывает. Он, может, искренне забыл про него - есть и другие дворцы, куда пышнее. А это просто сарай где-то на заднем дворе его империи. Империи, которую никто не должен был видеть и о которой никто не должен был говорить.

Человека, который сказал об этом, зовут Алексей Навальный. В воскресенье он вернулся на родину, и его бросили в тюрьму".