"Главный организатор массовых акций протеста 23 января - Владимир Путин. Это он выстроил дикую пропасть между народом и властью, не расследовал покушение на Алексея Навального, возмутил общество арестом Навального и полицейским судом над ним", - пишет депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook .

"Это из-за Владимира Путина тысячи полицейских по всей стране за народные деньги ломятся в дома к добропорядочным гражданам и задерживают тех, кого считают организаторами протеста 23 января. Но к главному организатору полиция так и не пришла. Наверно, не знает адрес.

Весь российский протест сегодня организован политикой Путина. Именно он - главный архитектор системы бесправия, беззакония и тотальной несправедливости в России. Именно Путин построил государство невиданной коррупции и вернул в Россию преследование инакомыслящих.

Именно бесконтрольное и несменяемое правление Путина вызывает аллергию у поколения "Тик-Тока", которое просто не видит своего нормального будущего в нашей стране с Путиным и при Путине. Путин выдавливает этих людей из страны. Путин выводит этих людей на улицы. Путин разжигает протест".