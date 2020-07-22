"Михаил Леонтьев, у которого по известной причине на языке часто бывает то, что у Путина на уме, заявил: "Мы столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время. Потому что иначе мы потеряем страну". Я давно ждал чего-то в этом роде, хотя не думал, что кто-то выскажет данную мысль со столь удивительным цинизмом", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Путин, конечно, движется к геронтократии, но обходится для этого всякими манипуляциями с бумажками, коробочками и предоставлением возможности кидать бумажки в коробочки несколько дней подряд, называя это выборами. А Леонтьев прямо режет "правду-матку".

Мы присутствием при переходе автократии в геронтократию через такую важную промежуточную стадию, как клептократия.

Автократы приходят к власти обычно с благими целями: спасти отечество от хаоса, от конфликта враждующих групп. Если им каким-то образом удается закрепиться у руля, то в дальнейшем разнообразные (ранее враждовавшие) группы с радостью начинают лизать сапоги автократов и просить денег в обмен на свою поддержку. Властители понимают, что для спокойствия страны им эта поддержка нужна и ублажают просителей, предоставляя кому непосредственно деньги, а кому возможности самостоятельного кормления с подвластной территории.

Так наступают спокойствие и порядок, а автократия превращается в клептократию. Пока есть, что расхищать, спокойствие и порядок сохраняются. И автократы-клептократы радуются тому, как их благодарит народ, которому перепадает что-то недорасхищенное.

Идет время. Правители стареют. Ресурсы заканчиваются. Но власть и богатства столь приятны, что никакие великие цели уже не нужны старикам, чтобы сидеть у кормушки. И тогда они любой ценой стремятся сохранить свою геронтократию. Оправдания их бесконечного цепляния за власть становятся просто смешны, но стариков это уже не волнует.

Они произносят церемониальные речи дрожащими голосами (Брежнев дал нам непревзойденный образец), а сохранение власти поручают силовикам: пусть давят всех несогласных, а остальные пусть делают вид, будто верят в мудрость дрожащих стариков. И так продолжается до тех пор, пока геронтократы не помрут. После чего очищение страны происходит довольно быстро".