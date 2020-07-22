"Вчера в Хабаровск прилетел врио губернатора Михаил Дегтярев, для чего аэропорт в городе полностью закрыли из-за "минирования". После этого состоялась пресс-конференция Дегтярева, которая заключалась в том, что всем журналистам сказали, что врио отвечать на вопросы не будет, отвели его за угол, поставили перед камерой "Россией-24", и он там, за углом, признался хабаровчанам в любви", - пишет обозреватель и преподаватель НИУ ВШЭ на своей странице в Facebook.

"Потом у здания администрации края был стихийный митинг, люди кричали: "Дегтярев, выходи", но Михаил бесстрашно сидел в своем новом кабинете.

Я смотрел кадры с Дегтяревым и думал, что мне это напоминает. Потом вспомнил: конечно, интервью Павла Губарева из 2014 года, в котором лидер ирреденты заявил, что ДНР восстала, чтобы "их край был зеленым". Дегтярев тот же типаж "лидера народной республики", только более везучий, ему для политической карьеры пришлось только париться в бане с Жириновским, он наверное никогда не боялся, что его убьют другие инсургенты на "освобожденной территории".

Теперь такие же пацаны из бань и автомастерских с низкой социальной ответственностью пойдут "контролировать Россию", начав с Хабаровского края. Так выглядит высшее чиновничество в России 2020 года, результат многолетнего спецотбора.

Назначение Дегтярева свидетельство, во-первых, глубокого кадрового кризиса: не нашлось для Хабаровска второго супермена-Кожемяко. А во-вторых, симптом полного непонимания в Кремле наметившихся тенденций: отправить врио Дегтярева в Хабаровск сейчас все равно, что тушить пожар бензином".