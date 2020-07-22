"Едем на вынесение приговора Юрию Дмитриеву, дело против которого поражает своей гнусностью даже на фоне всех остальных. Ведь помимо прочих кошмаров и беспредела - уже, к сожалению, привычных - тут идет атака еще на 2 института", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"Во-первых, это институт семьи. Каждый родитель знает, что во взаимоотношениях с маленьким ребёнком всегда можно выловить моменты, которые больные и сексуально озабоченные люди способны трактовать извращенно. Вот мама, переодевая ребенку памперс, касается рукой его гениталий. Вот маленькая дочка залезает на коленки к папе. Вот ребенок пробрался под одеяло к родителям. Вот они купают его голого в ванночке. И так далее. При желании извращенное сознание может увидеть сексуальный подтекст в каждом из этих случаев. А увидев, начать его раскручивать на всю страну, разрушая семью и ломая ребенку психику.

Именно это в деле Дмитриева и происходит. Ему приписывают не какие-то реальные действия (следователи отчаянно пытались сломать девочку многодневными допросами, выбивая из неё показания, что такие действия якобы были - отдельная гнусность, как при этом они напрягали свою извращенную фантазию, предлагая маленькой девочке разные варианты, что якобы Дмитриев мог с ней делать - но она, слава Богу, выдержала и лжесвидетельствовать не стала, поэтому данные обвинения в итоге с него были сняты). Но именно "мыслепреступление" - якобы, делая фотографии, на которых она снята без одежды, он воспринимал их как "порнографию", как предмет для сексуального возбуждения.

Разумеется, это если о ком-то и говорит, то лишь о самих следователях и их группах поддержки. Однако с большой долей вероятности суд, как у нас обычно бывает, встанет на их сторону. А даже если случится чудо, и будет вынесен оправдательный приговор - в любом случае Дмитриев уже провел в СИЗО черт знает сколько, его семья уже разрушена, психике девочке уже нанесен непоправимый ущерб, и так далее. И это может произойти с каждым, у кого есть ребенок, и кого государство почему-либо решит поставить на место.

Во-вторых, это очередная атака на институт усыновления-удочерения и приемных семей. Отечественные детдома непоправимо калечат детскую психику, поэтому практически у каждого ребенка, который провел там хотя бы какое-то время, обязательно будет та или иная степень депривации. Обязательно такой ребенок будет сомневаться, любят ли его приемные родители по-настоящему. Обязательно будет их проверять. И так далее. Настроить такого ребенка против родителей, рассказав про них кучу грязи и небылиц, гораздо проще, чем биологического.

Слава Богу, дочь Дмитриева, как уже было сказано выше, смогла все это выдержать и лжесвидетельствовать против приемного отца не стала. Но далеко не всякий ребенок окажется таким стойким - когда куча взрослых дядек и теток в течение нескольких дней адски наседают на тебя и прессуют, крича "он тебя трогал вот здесь, скажи да, просто скажи да и мы отстанем". И, учитывая предыдущий пункт, то, что отныне атаки на семью и детей становятся для наших органов еще одним инструментом для расправ с неугодными - многие потенциально приемные родители могут теперь от этой идеи отказаться.

Конечно, с моральным обликом Путина, Патрушева, Бортникова и всей этой шайки-лейки все было понятно уже давно, как минимум, со временем "закона Димы Яковлева". Но все равно каждый раз удивляешься, когда видишь как они берут все новые и новые уровни пробития дна..."