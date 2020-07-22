"Путин - сильный президент. Зеленский - слабый президент. Путин не идет на переговоры с террористами, сохраняя достоинство страны", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook в связи с захватом заложников в Луцке.

"Зеленский пошел на переговоры с террористом, захватившим заложников, и даже произнес по его требованию идиотскую фразу.

У сильного президента Путина захваты заложников заканчиваются жертвами - погибают и заложники, и террористы. У слабого президента Зеленского всех заложников освободили, никто не пострадал.

Как нам всем, а особенно жертвам Беслана, "Норд-Оста" и других терактов, повезло, что у нас сильный президент!

И кстати, поздравления президенту Зеленскому и всем, кто участвовал в спасении людей".