"Москва продолжает восхищать город и мир своей исключительно последовательной и предсказуемой внешней политикой. 16 октября главный начальник России и его министр иностранных дел разыграли под камеры федеральных каналов довольно странный спектакль. Сергей Лавров доложил Владимиру Путину ситуацию с возможностью продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Ситуация выглядела критической", - пишет шеф-редактор "Ежедневного журнала".

"Вашингтон, по словам Лаврова, выкатил многочисленные условия, "сформулированные как за рамками самого договора, так и за рамками нашей компетенции". Очевидно, министр имел в виду, во-первых, требование охватить договором не только стратегические, но и тактические ядерные вооружения, а во-вторых - подключить к переговорам Китай. Путин же, реагируя на доклад, предложил США продлить договор безо всяких условий хотя бы на год, "чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам". То есть согласился с предложением Вашингтона о том, что срок действия ДСНВ может быть продлен не на пять лет.

При этом президент проигнорировал американское условие о "заморозке" на это время ядерных арсеналов. Авторы сценария этой любительской сценки, очевидно, исходили из того, что по странному стечению обстоятельств президент до доклада Лаврова ничего не знал об идущих с мая переговорах с США.

Надо сказать, что в США отреагировали практически мгновенно. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал предложение Путина неудачным: "Мы надеемся, Россия пересмотрит свою позицию, прежде чем начнется дорогостоящая гонка вооружений". И, о чудо, ничуть не опасаясь обвинений в послушном выполнении указаний вашингтонского обкома, родной МИД аккурат через два дня позицию пересмотрел. Внешнеполитическое ведомство сделало заявление, в котором сообщило о согласии с требованием США, которое до этого многократно отвергало. А именно - выразило готовность "заморозить" на один год размер своего ядерного арсенала. При этом, правда, МИД поставил условие, что "заморозка боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США".

Теперь экспертное сообщество теряется в догадках, на что же согласилась Россия. Если речь идет о том, что стороны обменяются простыми заявлениями о "заморозке", то это - пустая, ни к чему не обязывающая декларация. В истории ядерного контроля случалось, что стороны обменивались односторонними заявлениями. Так в 1992-м президенты Борис Ельцин и Джордж Буш-старший сделали подобные заявления, обязавшись снять с вооружения значительную часть своих тактических ядерных боеприпасов, складировать их на базах хранения и уничтожить значительное их количество. Эти заявления остаются в силе до сих пор. Однако такая мера может иметь смысл только в ситуации высокого взаимного доверия.

Сегодня же это доверие находится на уровне ниже нуля. Именно сейчас американское министерство юстиции предъявило обвинение в хакерстве шести офицерам ГРУ, назвав их по именам. Американцы многократно заявляли, что Россия нарушает свои обязательства, взятые в рамках договоров по контролю над ядерным оружием. Более того, одно из требований США по пересмотру ДСНВ как раз заключалось во введении жестких правил верификации. Поэтому некоторые эксперты предположили, что, согласившись на "заморозку", Москва как минимум согласилась объявить о количестве "нестратегических" ядерных боеприпасов, которыми располагает. В таком случае речь шла бы о настоящей революции в российском подходе. Что маловероятно.

Скорее всего, Вашингтон согласен на чисто декларативное заявление о "заморозке". Представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что американская сторона готова немедленно начать переговоры с Россией, чтобы урегулировать остающиеся разногласия. Администрацию можно понять: ведь осталось несколько дней до президентских выборов. Трамп пока что решительно отстает. Ему позарез нужен хоть какой-нибудь внешнеполитический успех. Можно представить, с какой помпой нынешний президент, которого конкурент презрительно назвал "щенком" Путина, объявит, что русские были вынуждены пойти на попятную.

Любопытно, зачем это сделала Москва. Конечно, можно предположить, что главная цель Кремля - сохранить ДСНВ во что бы то ни стало, пусть даже ценой очевидной сдачи позиций. Действительно, договор истекает 5 февраля. Если его не удастся продлить, не только США и Россия, но и все остальное человечество фактически останется без системы контроля над ядерным оружием. Но тогда следует задать вопрос, почему Москва презрительно проигнорировала предложения администрации Обамы в 2016-м о продлении договора? Почему вплоть до начала 2020-го устами ведущих дипломатов заявляла об отсутствии интереса к работе над новыми соглашениями? Да и зачем договоры, если у России теперь есть путинское чудо-оружие?

И вот теперь, похоже, Кремль принял решение, не столько, чтобы спасти действительно важнейший договор (который долгие годы был для российских начальников разменной монетой), сколько для того, чтобы поддержать Дональда Трампа. При том, что, будем откровенны, за годы его правления деградация российско-американских отношений только ускорилась. Американские войска передвигаются к нашим границам. Усиливаются санкции. США вышли из важных договоров, прежде всего из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И несмотря на все это, Кремль искренне продолжает любить Трампа.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть любой репортаж любого федерального телеканала об американских выборах. Думаю, дело в том, что американский президент демагог, лжец и популист, хоть и враг, конечно, но предельно понятный и идейно близкий. Он такой, каким, по представлениям Путина и его окружения, и должен быть политический лидер. Трамп живет в мире примитивной Realpolitik, которую исповедуют в Кремле. Он будет с удовольствием участвовать в затеянной Путиным гонке вооружений, а вот поддерживать международную изоляцию Кремля из-за отравления Навального, многочисленных нарушений прав человека, судебного произвола не будет. Тем он для Путина и ценен".