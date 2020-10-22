Как стало известно из информированных источников в кыргызском парламенте, 22 октября там будет объявлено о подготовке коренного преобразования государственной системы страны. Срочность такой ломки, как минимум, обусловлена стремлением избежать нарушения конституции, требующей от парламента назначения даты досрочных президентских выборов не позже, чем через 7 дней после отставки президента. Этот срок истекает 22 октября и если парламент не примет решения, то президентские выборы будут автоматически считаться назначенными и должны быть проведены не позже, чем через три месяца после отставки президента, то есть, 10 января 2021 года", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"Однако, учитывая создавшуюся в Кыргызстане революционную ситуацию, пришедший к власти на днях, занявший должность и.о.президента, премьер-министр Садыр Жапаров и его команда решили изменить привычный ход событий. Они собираются провести через парламент особый конституционный закон, отменяющий проведение досрочных президентских выборов и инициирующий подготовку новой конституции страны.

Это позволит Садыру Жапарову баллотироваться на пост президента на следующих выборах на основе уже новой конституции, которую планируется принять после всенародного обсуждения к маю 2021 года. Дело в том, что согласно ныне действующей конституции занимающий должность и.о.президента не имеет права участвовать в досрочных президентских выборах.

То, что главного бенефициара Октябрьской революции в Кыргызстане определенно не устраивает подобный шлагбаум на пути к безусловной власти, стало очевидно после сделанного им на днях откровенного уведомления, что он готов баллотироваться в президенты, если будет изменено соответствующее законодательство.

Таким образом, мы видим, что игры в конституционную реформу, ставшие модным ресурсом на постсоветском пространстве для продления либо узурпации власти, по-прежнему популярны в Кыргызстане.

Но и это еще не все в предлагаемых там конституционных новеллах. Они предусматривают, что президент страны будет также возглавлять правительство, то есть, воспроизводится американская система власти. Садыр Жапаров, а именно под него делается новая структура, видимо, уверен, что взяв на себя всю полноту власти в стране, он сумеет справиться и со всем объемом ответственности, которую обычно в стране в случае провалов в экономике и социальной сфере сваливали на премьер-министра, коих в стране было больше 30-ти(!) за неполных 28 лет независимости.

Разумеется, подобные революционные сдвиги в государственном устройстве будут обосновываться глубоким разочарованием в стране нынешним и предыдущим составом 120-местного парламента, который перестал служить реальным представительством избирателей. Число мест в 120-местном Жогорку Кенеше будет значительно уменьшено, а парламентские выборы будут проводиться по смешанной, пропорционально-мажоритарной системе вместо пропорциональной, как было до этого. Другими словами, партийное представительство будет не столь доминирующим среди депутатов.

Новая власть в Кыргызстане вполне может найти поддержку значительной части общества в своем стремлении распроститься с провозглашенной, но дискредитировавшей себя в условиях разобщенной на кланы страны парламентской системы и вернуться к характерной для Центральной Азии сильной президентской власти".