"В связи с юбилеем Михалкова многие пишут о том, что он искренне заблуждающийся человек, в противоположность беспринципным "бесам", типа Суркова или Собчак. У меня другое видение ситуации, основанное на личном опыте. Поделюсь своим старым "мемуаром" на эту тему. История произошла весной или в начале лета 1999 года. Тогда в условиях неопределенности и перманентного конфликта во властных элитах, Михалков рассматривался многими в качестве реального кандидата на пост президента России", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Я был, стыдно вспомнить, политконсультантом и пиарщиком, работал с разными заказчиками и легкомысленно относился к этому, как к участию в ни к чему не обязывающей игре, за которое неплохо платят. На меня вышел мой старый знакомый Сергей К-ов. Сергей - ученый, бизнесмен и чиновник был одно время советником министра атомной энергетики Адамова. На этот раз у него было неожиданное предложение. - Слушай Игорь, - сказал он, - я тут Никиту Михалкова консультирую, нужна твоя помощь.

Встретились. Сергей ввел меня в курс дела. Никите он помогал, как специалист по атомной энергетике. Речь шла об участии Михалкова в предстоящих через год выборах президента России. Михалков был абсолютно уверен, что ярлык на российское президентство выдают в Вашингтоне. Со слов Сергея, планировалось получить американскую поддержку кандидатуры режиссера в обмен на обещание передать атомную отрасль России под международный (читай западный) контроль. Для начала предполагалось напугать американцев тем, что российская атомная отрасль находится на грани развала, угрожает миру экологической катастрофой, несанкционированным доступом к ней террористов и т.д. В этой ситуации Михалков предлагает Штатам, в обмен на поддержку и финансирование его предвыборной кампании в случае прихода к власти установить международный контроль над ядерной отраслью России. Поддержка американцев, прежде всего финансовая, была необходимым условием для принятия решения об участии Михалкова в выборах.

Но это для американцев. А для работы на российскую публику нужны были нетривиальные предложения Михалкова на тему того, "как нам обустроить Россию". От меня Сергей хотел получить какие-то идеи для такой программы. Причем мои предложения должны были соответствовать михалковской консервативно-почвеннической идеологии.

Я, помню, сильно удивился, не воспринял эту ситуацию всерьез. Но не стал обижать своего приятеля и написал почти юмористический текст о возрождении земства в России. Там, помню, был кусок о передаче определенных властных полномочий в сельской местности "тройке", состоящей из приходского священника, директора районной школы и больницы (или других представителей земской интеллигенции). Эта "тройка" должна была рассматривать различные хозяйственные и бытовые вопросы, вплоть до решения семейных конфликтов и наказания проштрафившихся алкашей-скандалистов. В общем, стебался я, как мог. Но Сергей сказал, что текст "прошел на ура". Мы с ним потом еще ходили обсуждать эти предложения с михалковскими людьми в "Фонд Культуры".

Вскоре Сергей сообщил мне с придыханием: "Никита поехал в США, будет там общаться с "республиканской элитой". Через какое-то время я случайно встретил Сергея, и он разочарованно сообщил, что проект накрылся, американцы им не заинтересовались, Михалков никуда выдвигаться не будет. Я ничего другого и не ожидал и поэтому не удивился.

В общем, такая вот история была. "Всяк патриот хотел бы продать Родину, но не у всякого ее купят" (Подражание Никите Михалкову, т.е. Козьме Пруткову)".