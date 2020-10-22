"В твиттере разгорается очередной пожар из-за высказывания папы Римского про однополые браки. И в очередной раз я вижу кучу высказываний от гомофобов, что однополые браки - это аморально, неправильно, безнравственно. Ох. Как человек, чуточку поучившийся на юрфаке, я скажу что эти люди абсолютно не понимают сути института брака с точки зрения государства и права", - пишет на своей странице в Facebook сооснователь группы Conflict Intelligence Team.

"Брак, с точки зрения государства - это не "разрешение и одобрение спать с таким-то человеком" (как это видят гомофобы). Это про закрепление особых юридических прав по отношению друг к другу. Это возможность не свидетельствовать друг против друга. Это возможность представлять близкого человека в государственных инстанциях. Это вопросы наследства, конфиденциальности и прочее, прочее. Вот что такое институт брака с точки зрения государства.

Статья за мужеложство давно отменена. Т.е. с точки зрения государства, близкие, личные отношения между двумя лицами одного пола - это абсолютно нормально. Де-факто люди в гомосексуальном союзе становятся близкими друг другу людьми и должны иметь возможность закрепить возникающие из-за этого права (перечисленные выше) юридически. От того, что однополые браки не легализованы - проблема неурегулированности вопроса (который должен быть урегулирован правом) никуда не исчезнет. И однополые пары не прекратят существовать. Так что, безусловно, в любом правовом государстве однополые браки должны быть разрешены. Предложение выносить такой вопрос на некий референдум мне вообще кажется диким. Я бы еще как-то понял (и то, не очень) вопрос про референдум по гей-парадам... но по однополым бракам?! Это одно из базовых прав.

Чтобы понять что такое институт брака с точки зрения государства и какие проблемы он решает, приведу конкретный пример. Прошлым летом я попал в ДТП, вместе со своей девушкой. С места аварии две машины скорой помощи доставили нас в больницу, но в разные отделения. И все время мы находились в разных отделениях одной больницы.

Когда моя девушка спрашивала врачей как там я (а меня отвезли в реанимацию, что на словах звучит жутко), то в ответ она слышала примерно следующее: "А вы ему кто? Жена? Нет? Ну простите, информацию можем дать только близким родственникам, а вам информацию о его состоянии сказать не можем - врачебная тайна, по документам вы ему не близкий родственник".

И это только один из миллиона примеров проблем, которые решает институт брака с точки зрения государства. Это совсем не про "отношения между женщиной и мужчиной мы одобряем, а вот между мужчиной и мужчиной, или женщиной и женщиной - нет".