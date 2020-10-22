"С начала белорусских протестов туда приезжали: Патрушев, Мишустин (а с ним министры энергетики и культуры), Шойгу, и вот сегодня Нарышкин. Позавчера Ирада Зейналова на НТВ послала Лукашенко жесткий "привет от Путина": мол, хватит тянуть резину, это последние 500 млн, которые мы дали, больше не дадим, потому что ты готовишься перейти в статус "Акаева", т.е. переселяться в соседнюю страну", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook.

"Белорусские медиа это, конечно, сразу увидели. Но Лукашенко вместо того, чтобы освободить Бабарико, Колесникову и остальных, начал собирать митинг на 25 октября и делать вид, что "конституционная реформа" пошла по плану.

Теперь вот сегодня Нарышкин привез "привет от Путина". "Приветом" является сам Нарышкин, в виде тела. Смысл отправки тела главы службы внешней разведки в виде "привета" заключен в следующем: Александр Григорьевич, не надо нам рассказывать про "внешнюю угрозу", мы и сами все про нее знаем, хватит этих баек про то, что Польша собирается аннексировать Гродно, вот тебе Нарышкин, он еще страшнее может рассказать: как ЦРУ планирует убить католического архиепископа на территории Беларуси и как мы это предотвращаем... Поэтому давай уже, прекращай паясничать и раздражать народ ("народ нашего союзного государства") без всякого смысла и перспективы".