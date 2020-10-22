"Сокращение кадров, отмена индексации "военных" пенсий сверх уровня инфляции, увеличение выслуги лет и многое другое предлагает Министерство финансов в рамках реформы МВД, Минобороны и Росгвардии. Главный мотив - экономия бюджетных средств. Ведомства предложенные реформы естественно не поддерживают", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook.

"С моей точки зрения, надо ставить вопрос еще шире - о существенном сокращении госаппарата, который сейчас стал больше, чем он был в Советском Союзе, хотя там было бюрократизированное административное государство и такие органы, как партийный контроль, народный контроль, комсомол, пионерия, партийные организации и так далее.

У нас сейчас госчиновников относительно больше, чем было в Советском Союзе. Поэтому, безусловно, это статья бюджетных расходов, которая допускает очень серьезные сокращения.

Бюджет испытывает большие сложности. С одной стороны, резкое падение так называемых нефтегазовых доходов, с другой, - рост антикризисных расходов. И профицитный бюджет, который у нас был еще недавно и планировался таковым на 2021-22 годы, стал остродефицитным. А тратить резервы власти пока боятся. Правительство, испытывая острую нужду в деньгах, активно выходит на заимствования, а Минфин "по должности" ищет, где можно сэкономить. Хорошо, если они в итоге решат сэкономить именно на этих статьях, а не на медицине, образовании и пенсионерах.

Я вообще не уверен, что такой институт как Росгвардия нам нужен. Он создавался для обеспечения безопасности, а пока в основном мы видим, что росгвардейцы занимаются разгоном мирных протестов. Вполне можно вновь объединить их с соответствующими подразделениями МВД с резким сокращением численности.

Важный вопрос в том, как эти сокращения будут проводиться. Если оставят аппарат, который занимается перекладыванием бумажек, и сократят, например, оперативников и людей, которые занимаются расследованиями, то такая реформа принесет только вред, хотя и даст экономию бюджетных средств. Или если будут увольнять людей за нелояльность. Поэтому важно, чтобы такого рода сокращения проходили гласно и под максимальным общественным контролем".