"Столько лет в политике, опытный разумный человек, с того света считай вытащили, дети - умницы, жена - красавица рядом, благодари Бога и фрау Меркель и радовайся жизни. Нет! Глаза открыл и сразу грубит. "Верните мне мою одежду", - требует. Да еще и с издевкой, "чтобы аккуратно упаковали в целлофановый пакет", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Как же они тебе ее вернут, Алексей? Ведь это прецедент создастся! Сегодня одежду верни, а завтра придется возвращать изъятые при обысках твоих штабов и офисов ФБК по всей России компьютеры, ноутбуки, смартфоны, бумажники и прочую электронику.

А как тогда стимулировать тех, которые обыск производят? Они же люди при погонах. А у них - при погонах - как принято? Они же себя как на войне чувствуют: отбил у врага населенный пункт и всё что там обнаружил - твое. Дай командование приказ вернуть чужое и впредь не трогать, так они интерес к обыскам потеряют.

Скорее всего, Алексей, ответят, что у тебя одежды и не было. Омский главврач напишет справку, что голым привезли. Приложат отчет двух сержантов из транспортной полиции по итогам доследственной проверки, что опрошено 20 тыщ свидетелей и ни один из них тебя одетым не видел.

Ну и последний гвоздь вобьет Марго. "У меня, - скажет, - такое тоже часто бывает. Это от переизбытка в организме сладкого. Иной раз положишь в рот рафаэлку, забудешься, да так голой в самолет и сядешь".