"Какие удивительные посты пишет Навальный после своего возвращения. Причем мне сейчас все равно, пишет ли или диктует он сам (ясно что нет), Юлия, Кира Ярмыш - тексты порождает некий коллективный Навальный, который возник вокруг образа Алексея", - отмечает профессор НИУ ВШЭ на своей странице в Facebook.

"И что здесь важно - Навальный, его семья, его соратники создали совершенно уникальную стилистику, человечную, остроумную и легкую, другой стиль жизни. Во-первых они все по-настоящему красивы - не журнально-глянцевой красотой, а глубинной, связанной с личностью.

А во-вторых, сам их внешний вид, одежда, поведение, публичность личной жизни, манера одеваться (у АН скорее американская) принципиально альтернативны принятой здесь стилистике власти - громоздкой, пафосной и глубоко провинциальной.

Глядя на это фото, начинаешь думать, что это какая-то другая форма жизни, отличная от текущей российской, здесь так не одеваются, не улыбаются, не говорят о своих чувствах, словно вокруг Навального происходит улучшающий отбор русского человека, а во власти и на подступах к ней - ухудшающий, производящий на свет гоголевских персонажей, то ли губернскую элиту из "Ревизора", то ли нечисть из "Вия". У Навального, как у Синявского, с российской властью стилистические разногласия".