"В 2014 году мой товарищ написал, что "Путин пустил ветер истории" в Россию. Я с ним согласился, заметив, что в цитате есть одно лишнее слово. Больше мы никогда не виделись. Последние шесть лет я был свидетелем пропаганды, а на старте тех событий у меня были все шансы стать ее участником. К счастью, я не поехал добровольцем диванных войск на Донбасс, наверное, сильно потеряв в деньгах, но до сих сохранив возможность говорить, что думаю", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Так вот я заметил, как сейчас в контексте Беларуси у пропаганды меняется акцент. После 2014 года госТВ и твари помельче боролись за такую картину реальности: озверевшие фашистские монстры с Бандерой на флагах рвутся убивать русскоязычных детей, и только тонкая красная линия из Януковича, Моторолы и Гиркина защитит кудрявых младенцев от орды этих орков. Отогнав орков, можно будет зажить "в родной гавани" etc.

Такое вранье было хорошо тем, что миллионам людей было трудно представить, что официальные каналы информации могут врать так тотально, так что пропаганде верили. Теперь почти ничего этого нет. Вхолостую пропагандисты и Лукашенко еще заводят историю об армиях Литвы и Польши, готовых атаковать родные поля гродненщины, но даже в ритуальном смысле это никого не трогает.

Пропаганда становится честнее: нет никаких причин для власти Лукашенко в Беларуси, но вы все равно должны принять его и утереться, без какой-то опасности, от которой он вас якобы спасает. Таков здесь большой арестантский уклад: есть люди, которые рождены приказывать, а есть те, кого гоняет милиция.

Принять диктатуру предлагается просто потому, что она, диктатура, может это сделать с нами. Ни идеологии, ни будущего, но какой-то риторики развития в Москве и Минске больше нет".