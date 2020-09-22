"Пока общественное внимание сконцентрировано на Беларуси, Навальном, Хабаровске и Ефремове, три сенатора-единоросса и один думец-единоросс (Мельниченко, Журавлев, Шевченко и Москвичев) внесли в Госдуму проект закона, фактически распространяющий на всю Россию опыт реновации по-московски", - пишет в Facebook депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

"Той самой реновации, которая обернулась для огромного числа москвичей принудительным переселением из вовсе не ветхих и не аварийных домов в обжитых кварталах в высотные "человейники" на окраинах, без зеленых зон, инфраструктуры, магазинов, школ и поликлиник. И против которой они до сих судятся с жадными "инвесторами", пытающимися силой согнать людей с их земли.

Очень похожий проект еще три года назад пытались внести - параллельно с законом о реновации в Москве. Но тогда решили ограничиться столицей. Теперь, видимо, московский опыт признан успешным и надо его распространять.Что будут распространять? А вот что: переселение без права отказаться от предложенной замены жилья (если отказываются - тогда переселяют через суд).Переселение в кварталы, где можно не соблюдать никакие градостроительные нормы, в том числе по плотности и высоте застройки.

Дом включается в программу реновации, если за это голосует две трети жителей. Если треть не согласна - наплевать, пусть подчиняются большинству.Территория отдается под реновацию, то есть под "комплексное развитие", если 50% домов - аварийные, ветхие или "включенные в программу реконструкции и сноса".

Иначе говоря, если половина домов - хорошие, удобные и надежные, они без всякой экспертизы идут под снос. Это - не реновация. Это, - как и было в Москве, - растаптывание целого ряда конституционных прав на частную собственность, на свободу выбора места жительства и благоприятную окружающую среду. Это - как мне не раз приходилось говорить, сочетание депортации и зачистки территории.

С последующей передачей "зачищенной" территории в обжитых и благоустроенных кварталах "инвесторам". Ради получения ими сверхприбылей. Ничего другого за этим не стоит. Это необходимо остановить".