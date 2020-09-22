"На примере нынешнего кремлевского дискурса об отравлении Навального россияне могут составить себе представление о монологе Кости Сапрыкина в милицейском участке, который по воле авторов оказался за рамками книги и фильма. Бесконечная рулада, пытающаяся объяснить, что кошелек не его и вообще кошелька этого нет, впрочем не имеющая никакого смысла, поскольку сам факт кражи и наличия пресловутого кошелька в кармане установлен при описи и запрокотолирован", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook.

"В потоке лжи, конечно, можно сказать единственное слово правды, указав обвиняющим перстом на Жеглова и продекламировав - ты его подбросил, но факт того, что кошелек ворованный именно им, Костей, это не отменит. Как и факт того, что для советской юридической системы Сапрыкин виновен явно и очевидно.

В роли следователей сейчас выступает пресловутый Запад, который так же все улики уже снял и запротоколировал и не очень понимает, почему обвиняемый продолжает отчаянно отрицать очевидное, тем самым еще более отягощая вину.Отсюда и все недоумение меркелей и прочих макронов, тем более, что выход из проблемы уже продемонстрировали саудиты в похожем кейсе, показательно наказав стрелочников, повинившись и ничего не потеряв.

Но у нас собственная стать и гордость, и расчет на то, что с ядерной державой все-равно никак не сладят и выпороть ее не смогут. Долгая история Северной Кореи тому примером. С одной стороны, получается, мы отстаиваем священное, как нам кажется, право творить, что хотим, травить, кого хотим и оставаться ненаказуемыми, что только добавляет азарта и куража.

С другой своими действиями мы все больше сдвигаем себя в сторону тех же Кореи или Ирана, спроса с которых никакого, но и место которых в мире четко регламентировано дальним и темным углом.

Элитам, конечно, от этого большой проблемы нет, а вот население, радостно и гордо созерцающее происходящее должно призадуматься. Счет за все разбитое, выпитое и отравленное принесут именно ему".