"Повседневная жизнь состоит из обычных дел: походы в магазин, выбор товаров, приготовление еды, обсуждение новостей с семьей и друзьями. В последнее время одна тема "напрягает" постоянно, все время представая в разных обличьях. Причем волнует она все больше - и меня, и семью, и друзей... Речь о проблеме качества. Точнее - его постоянного снижения.Падает качество всего, всех товаров повседневного спроса, особенно если они сделаны в РФ. С постоянной опаской приходится брать колбасу, пельмени и прочее: качество даже привычных брендов может падать внезапно и совершенно непредсказуемо - типа вчера еще было вполне приемлемо, а сегодня - в рот не возьмешь. Неуклонно катится вниз и качество сервиса: в московских супермаркетах уже давно никого не смущают очереди при том, что вокруг полно неработающих касс, вещи в химчистке могут задерживать неделями, телефон техподдержки домашнего интернет-провайдера может быть занят наглухо часами и сутками", - пишет социальный психолог в "Живом журнале", воспроизводя публикацию 2007 года.

"Люди пожилые и опытные во всем этом безошибочно узнают приметы старого доброго "совка". Родовая черта советского строя - наплевательское отношение к потребителю, к КЛИЕНТУ - на глазах возрождается сегодня. Людям пожилого возраста сейчас даже как-то легче: они просто вспоминают свои советские навыки и заново привыкают относиться к очередям и хамству обслуживающего персонала как к некой неизбежной данности.

Иные реалии 90-х, особенно первой половины, сейчас вспоминаются почти как сон: было? Не было? Например, невиданный бум пивоварения - помните? Страна как-то особенно изголодалась именно по пиву, его вдруг начали варить везде, все время появлялись новые производители, новые марки. И оказалось, что - получается! Замечательное было пиво! Новые товары появлялись постоянно. Магазины удивляли: казалось, из-под корки кое-где сохранившегося советского хамства на глазах проступало, "вылуплялось" совсем другое отношение к покупателю...

При Путине это все начало как-то незаметно "сворачиваться". Взять то же пиво: все "игроки" давно известны, новых не появляется, старые марки то и дело "сдуваются", и знатоки рыщут в поисках импортного. Нам говорят - а что вы, мол, хотите? Рынок "устоялся", ничего нового не ждите, теперь так будет всегда… Звучит почти как фраза из известного медицинского анекдота - "Да у вас, батенька, рачок-с!"

Понятно, что нынешнее равнодушие к потребителю растет из того же корня, что и в "совке". Имя ему - монополизация. Она сейчас заметна везде, во всех сферах. Иногда она проходит под благовидными псевдонимами: "укрупнение", "слияние", "национализация". Но суть остается прежней: меньше конкуренции, больше "крупняка", меньше независимых производителей, торговцев, магазинов и т.д.

Принято считать, что это, дескать, процесс неизбежный. Мол, как "маленьким" выстоять против "больших", если у "больших" по определению денег больше, людей больше? Более продвинутые рассуждают по науке: мол, крупная торговая сеть может купить большую партию оптом - и, следовательно, получит большую скидку; да и товар проще перевезти большой партией на большом траке, а не гонять, скажем, каблучок много раз туда-сюда. Большие компании неизбежно выигрывают на марже и на логистике - из этой аксиомы выводят и якобы неизбежный крах малых фирм вообще.

Однако простой здравый смысл подсказывает, что все далеко не так однозначно. Да, большие выигрывают за счет крупного опта - но они так же неизбежно должны проигрывать на "хозяйском взгляде". Что имеется в виду? Очень просто. В большой компании собственно хозяева бизнеса зачастую вообще не включены в процесс управления, а если и присутствуют - то по определению не могут охватить компанию целиком. Естественно, в такой ситуации у персонала появляется, с одной стороны, большой соблазн украсть все, что плохо лежит; с другой - "винтики" большого механизма зачастую наплевательски относятся к компании в целом, попросту говоря - внутренне готовы спокойно дать сгнить всему тому, что им не удается украсть, по принципу "не мое, не жалко".

Особенно, сдается мне, этот органический порок Большого Бизнеса должен проявляться именно в нашей стране, где еще с тех же совковых времен воровство на рабочем месте - это практически "дело чести, дело славы, дело доблести и геройства".

То есть, получаем в итоге, что Большие Компании, по идее, вовсе не должны так уж безоговорочно доминировать на рынке - чисто экономических предпосылок для этого недостаточно. Тем не менее мы имеем в реальности то, что имеем: ползучую монополизацию всех рынков "крупняком", их медленное гниение, удушение малого бизнеса и всех малых и средних независимых производителей, провайдеров услуг и торговцев. С чего ж так? Причину, меж тем, определить просто. Дело не в том, что малые фирмы якобы экономически неэффективны; дело в том, что они гораздо более беззащитны.

Монополизм идет рука об руку с преступностью и коррупцией - вот в чем все дело! Большие компании выигрывают у малых просто потому, что они могут позволить себе содержать Службу безопасности и давать гораздо более крупные взятки чиновникам всех мастей. В стране ощутимо не хватает новых товаров и инноваций - как раз того, чем и призван заниматься малый бизнес (и чем он и занимается во всем мире). Полки магазинов что в Москве, что где-нибудь в Перми или Торжке почти одинаковы: одни и те же бренды, одни и те же изделия. Скоро, похоже, везде будут и одни и те же торговые сети, с одинаково безликим оформлением. Конкуренция слабеет на глазах: на всех заправках в пределах одного района - одинаковые цены на бензин! Там, где еще не все компании "слились в экстазе", почти в открытую действуют картельные сговоры между все тем же "крупняком". А что? Независимой "мелкоты" все равно нет, а если и появится вдруг - с ней "разберутся", причем отнюдь не "экономическими методами".

Отсюда, кстати, следует, что все прежде практиковавшиеся в России методы "поддержки и развития малого бизнеса" абсолютно оторваны от реалий и вообще вредны. Все - особенно всякие Титовы - упирают на "экономическую поддержку": дешевые кредиты, льготное налогообложение и прочие пожелания "в пользу бедных". Люди за 30 лет так и не поняли, что главная задача поддержки малого бизнеса совсем другая: его надо не подпитывать - его надо ЗАЩИЩАТЬ! Защищать в самом прямом смысле - физически, финансово. От двух самых страшных напастей - ментов-бандитов и чиновного произвола.

Если же малый бизнес оставлять так, как есть, то вполне естественно, что все налоговые и кредитные вливания в него уйдут "по прямому назначению" - то есть тем же бандитам и чиновникам.

Итак, начав с житейской проблемы падения качества товаров и услуг в современной России, мы приходим к весьма печальной общей картине нашей жизни: бандиты и чиновники совместными усилиями уже почти задавили в России конкуренцию и инновации, расчистив дорогу монополиям. Монополии же вполне успешно возрождают в России "совок". И идеологический, и материальный.

Советское убожество наступает неотвратимо - во всей своей подзабытой красе. Если мы хотим остановить это сползание - надо бы для начала хотя бы продумать, как реально можно защитить малые предприятия от рэкета во всех его формах".