"Честно скажу - раздражают меня успешные, лощеные люди в дорогой одежде, которые как с цепи сорвались и теперь из бесконечных реклам регулярно предлагают людям не очень успешным и, вероятнее всего, не особо ухоженным, брать кредиты под выгодные процентики. Прямо вот бесят. Вот эти вот все заслуженные актеры, талантливые режиссеры, восхитительные певцы и прочие юмористы всех мастей", - пишет художник и блогер на своей странице в Facebook .

"Хорошо поставленными голосами, доверительными интонациями, дружески подмигивая и ободряюще похлопывая по плечу, взахлеб рассказывают они, как это выгодно и здорово. Вы че несете-то? Ой, как раз на новую кухню хватит - радуется супруга одного известного режиссера. Давайте с нами!

С кем с вами-то? Кого ты еще тут видишь, перечисли! Я один здесь! Очень я сомневаюсь, что эта женщина покупала шкафчики себе на кухню в кредит. Высчитывала долго, морщила лобик страдальчески, прикидывая, сколько в месяц придется выплачивать, долго решалась и потом все-таки пошла и оформила. Невзирая на грядущий, гарантированный семейный скандал и разгневанного мужа, который будет протягивать с укоризной болезненно худые, полупрозрачные руки и говорить - ну вот куда, куда тебе эта кухня-то?! Нам жрать нечего, а ты - кухню! С голода подохнем, зато за новым столом, да?! Очень хорошо! Просто прекрасно! Этого ты хотела?! Ты, мать моих детей! Что ты творишь!? О горе мне горе, надо было маму слушать и не жениться на тебе, ведьма расточительная!

И дети по углам завоют страшно и бабушка выбежит и проклянёт всех, кого достанет.

Некий бытовой Станиславскый во мне просыпается после вчерашних излишеств и, сумеречно разлепляя мутные зенки, надсадно орет заветное "Не верю!". Ну не берут эти люди кредиты и коллекторы им потом не звонят и на дверях угрозы баллончиком не выводят.

Реклама кредитов должна быть честной.

Должна стоять в кадре замызганная, непривлекательная тетка и при ней - мужичонка малахольный. Оба - в жутких шмотках с рынка, обшарпанных и ветхих, оба - выглядят лет на десять-пятнадцать старше своего возраста, лица нездорового цвета, зубы желтые, морщины, пузо, залысины, вот это все. И долгий, нудный рассказ в их исполнении, о том, как взять-то они, конечно взяли, но, как гласит народная мудрость, берешь ты всегда чужие и на время, а отдаешь-то свои кровные и навсегда, да еще и с процентами. А это ой как неприятненько и вообще, по средствам жить надо, а не плодить кредитную паутину, подрывая тем самым экономику, сталкивая её в очередную яму кризиса.

И приставы судебные чтобы кадре были, имущество описывали бы и перли не до конца погашенный телевизор, и коллекторы с лютыми лицами чтоб пальцами похрустывали угрожающе, и девочка вот эта вот, которая каждый месяц будет звонить и говорить мерзким голоском - Татьяна Марковна, вы просрочили ежемесячный платеж, в чем проблема? Когда готовы погасить задолженность? И графики инфляции пусть тут же будут, намекая как бы, что вот взял ты триста тысяч на три года, а через три года это уже ну ты сам понимаешь что будет, а не деньги. И музыка чтобы играла из киноленты "Реквием по мечте". Вот это будет честно.

А вот эти все светлые, открытые лица, все эти симпатичные ребята с маникюром, эта вся белозубая болтовня - это отвратительно, я считаю. И всех этих актеров-режиссеров-певцов-шутников я бы после такого смотреть-слушать не стал, хотя я и так их не смотрю и не слушаю. И вам не советую. И кредиты брать не рекомендую, хотя сам и не брал ни разу. Но все одно - не рекомендую".