"Еще несколько лет назад мы с коллегами предупреждали о негативных последствиях вторжения религии в науку и отмечали, что одна из возможных причин создания "научной дисциплины теологии" − вопрос сугубо финансовый", - пишет популяризатор науки на своей странице в Facebook .

"На фоне отмены самого массового конкурса грантов на фундаментальные научные исследования РФФИ, в том же РФФИ поддержали 58 грантов по теологии. Каждый грант - это 1-2 миллиона рублей в год на 2 года. Итого на теологию выделено до 232 миллионов рублей бюджетных средств.

А вот некоторые прекрасные темы, на которые выделены эти миллионы. Вдруг у кого-то оставались вопросы о том, насколько все будет "научно".

- "Сокрытый Бог: аргументы аналитической теологии в свете византийской патристики и философии естественного языка";

- "Болезнь и исцеление в богословско-антропологической перспективе";

- "Слово Бога и Книга Природы в фокусе человеческого познания;

- "Православное осмысление социализма: церковный опыт России, СССР и Русского Зарубежья";

- "Фундаментальные темы диалога науки и религии";

- "Храм и ландшафт";

- "БИБЛЕЙСКИЕ КОНЦЕПТЫ: НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТОВ". (Почему-то капсом).

И так далее.

Как недавно стало известно, число уезжающих из России ученых выросло в пять раз с 2012 года. Не стоит переживать . Ведь это прежде всего всякие бесполезные физики, химики и биологи. Подумаешь, генные терапии, исследования космоса и создание новых материалов и методов чтения ДНК. Зато теперь в Россию нахлынут теологи! Так компенсируем исход ученых: новыми учеными! С настоящими прорывными проектами об исцелениях и Слове Бога. Так победим!

Господи, какой же все-таки испанский стыд".