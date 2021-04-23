"Еще несколько лет назад мы с коллегами предупреждали о негативных последствиях вторжения религии в науку и отмечали, что одна из возможных причин создания "научной дисциплины теологии" − вопрос сугубо финансовый", - пишет популяризатор науки на своей странице в Facebook.
"На фоне отмены самого массового конкурса грантов на фундаментальные научные исследования РФФИ, в том же РФФИ поддержали 58 грантов по теологии. Каждый грант - это 1-2 миллиона рублей в год на 2 года. Итого на теологию выделено до 232 миллионов рублей бюджетных средств.
А вот некоторые прекрасные темы, на которые выделены эти миллионы. Вдруг у кого-то оставались вопросы о том, насколько все будет "научно".
- "Сокрытый Бог: аргументы аналитической теологии в свете византийской патристики и философии естественного языка";
- "Болезнь и исцеление в богословско-антропологической перспективе";
- "Слово Бога и Книга Природы в фокусе человеческого познания;
- "Православное осмысление социализма: церковный опыт России, СССР и Русского Зарубежья";
- "Фундаментальные темы диалога науки и религии";
- "Храм и ландшафт";
- "БИБЛЕЙСКИЕ КОНЦЕПТЫ: НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТОВ". (Почему-то капсом).
И так далее.
Как недавно стало известно, число уезжающих из России ученых выросло в пять раз с 2012 года. Не стоит переживать. Ведь это прежде всего всякие бесполезные физики, химики и биологи. Подумаешь, генные терапии, исследования космоса и создание новых материалов и методов чтения ДНК. Зато теперь в Россию нахлынут теологи! Так компенсируем исход ученых: новыми учеными! С настоящими прорывными проектами об исцелениях и Слове Бога. Так победим!
Господи, какой же все-таки испанский стыд".