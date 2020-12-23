"Сегодня в Тверском суде будет оглашен приговор по делу Юлии Галяминой - единственного политика России, попытавшегося организовать сопротивление путинскому обнулению. За что ее теперь и судят. Но значение этого суда гораздо шире", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Юле шьют антиконституционную "дадинскую" статью. То есть уголовное наказание за гарантированное (даже уже порченой и обнуленной) конституцией право собираться мирно и без оружия. Про антиконституционность этой статьи даже вроде бы есть решение тряпичного Конституционного суда. Но что с того: потому он и тряпичный.

Свободу почти никогда не отнимают в один день, также как она не обретается за день (даже если иногда это так выглядит). Свободу отнимают дозами. И всякий раз кажется: вот если бы мы отстояли позапрошлую дозу, то не надо было бы отдавать сегодняшнюю, а теперь уж что. И это продолжается как морок от дозы к дозе.

Завтра будут отнимать дозу, о которой будем особенно скорбеть, когда придут за следующей и будет поздно. Эта доза, на самом деле, есть просто право сказать публично "Я против". И Кремлю не так важно посадить в тюрьму лингвиста и муниципального депутата Галямину, как показать всем, что за то, что ты публично сказал "Я против", тебя могут посадить. Могут посадить - могут не посадить, решай сам. То есть важно растоптать не в Галяминой, а во всех тех, кого не посадят сегодня, еще одну фракцию чувства собственного достоинства.

По "дадинской" статье , кстати, сегодня в России пытаются осудить не только героическую Галямину, но и противника мусорного полигона в Коломне Вячеслава Егорова. Дело не только в Галяминой, дело в принципе - криминализация несогласия".