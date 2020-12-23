"Галямина сегодня получила два года условно. Приговор зачитывали весь день: стояла с плакатом, вышла на площадь с цветами, громко разговаривала на улице и в целом вела себя неконструктивно. В общем, опасная преступница", - пишет глава Совета депутатов Красносельского района Москвы на своей странице в Facebook.

"Каждый раз когда судья произносит слово "условно" по таким позорным делам, ты непроизвольно вздыхаешь с облегчением. И каждый раз одергиваешь себя - чему тут радоваться? Человек получил судимость буквально на пустом месте, уголовное дело сфабриковано с первой до последней страницы.

Все так. Но Юлия сегодня хотя бы будет ночевать в собственной постели, а не на шконке в изоляторе.

При этом надо понимать: Галяминой ломают жизнь. Даже условная судимость означает запрет на участие в легальной политике. В ближайшее время Галямина будет лишена депутатского мандата, который честно завоевала, победив в своем округе "Единую Россию". Также отныне ей запрещено участвовать в выборах. Кроме того, по закону, она больше не сможет преподавать. То есть фактически решением суда Галяминой запретили все, чем она занималась последние годы.

Я прекрасно понимаю, как Юлии сейчас тяжело, и хочу выразить ей свое уважение и поддержку. Она достойно перенесла это испытание и показала всем хороший пример, как надо держать удар.

Желаю ей стойкости и сил".