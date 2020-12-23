"Вчера отмечалась годовщина падения режима Чаушеску. Поучительная история. Особенно полезно будет вспомнить о тех событиях Лукашенко и его окружению. Я бы на их месте обратил внимание на следующие обстоятельства", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Во-первых, это был самый репрессивный режим в Восточной Европе, и именно его создатель оказался единственным главой государства, который был казнен. Оказалось, что политическое насилие - это, на самом деле, обоюдоострое оружие.

Второй урок заключается в том, что казнили диктатора не восставшие, а быстро переметнувшиеся на их сторону вчерашние соратники. Поняв, что "Гений Карпат" настолько достал народ, что избавиться от него проще, чем его защищать, они организовали спешный трибунал и в тот же день расстреляли бывшего патрона. Окружению Лукашенко было бы интересно узнать, что с помощью этого нехитрого трюка правящая элита Румынии сумела удержать власть в стране. Не вся она преуспела, конечно. Некоторые должностей лишились, другие даже под суд попали. Но в целом операция по переобуванию прошла успешно.

Как объяснил ставший новым главой государства бывший лидер румынского комсомола Илиеску: "Народ ведь восстал не против коммунизма, он восстал против Чаушеску". Хороший пример того, как организовать собственное политическое выживание. Думаю, эти уроки могли бы быть интересны не только белорусам, но и представителям других репрессивных режимов".