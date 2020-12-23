"Как пропаганда будет защищаться от разоблачений Навального? Особенно обращаясь к нелояльной аудитории? Она будет апеллировать к рациональному и к чувству социального статуса", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Вот, например, фраза из текста Георгия Бовта на портале Business FM: "Выражением чувств этих верующих [то есть тех, кто считает, что Навальный был отравлен при участии спецслужб] стала акция кинорежиссера Виталия Манского, вставшего в пикет в поддержку Навального". И там же еще в том же духе: "Трудно также представить себе всерьез". "Вся эта история переросла в какой-то жуткий фарс".

Пропагандистский месседж таков: "Те, кто принимает точку зрения Навального - веруют. Они, может быть, ребята хорошие, но они недалекие люди. А вы статусный, солидный человек, поэтому верить ни во что вам не надо".

Надо уметь распознавать эту манипуляцию. Вместе с принятием официальной позиции ("Навальный не говорит правду") вам бесплатно дается возможность посмотреть свысока на ближнего своего, и почувствовать себя более статусным.

При этом от вас совершенно не требуется доверять или хорошо относиться к власти. Вы даже можете продолжать считать себя ее критиком. Задача совсем не в том, чтобы сделать из вас лоялиста. Главное, чтобы вы перестали доверять противникам власти, и почувствовали над ними превосходство.

Берегите себя. Вы часто будете это слышать, как от тех, кто говорит это за деньги, так и от тех, кто на это поведется".