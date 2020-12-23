"Почитал еще немного тексты критиков рассказа и расследования Навального. Да, в этих рассказах не все ясно, да, в них есть место для сомнений. Да, "традиционные" критики власти готовы в них поверить, а "традиционные" ее защитники поверить в них не хотят, - и это разделение идеологическое влияет на восприятие фактов и аргументации", - пишет историк на своей странице в Facebook.

"Но расследование и видеоролики Навального в целом представляют собой связное повествование, историю (в которой есть слабые места, но есть и объяснения этих слабых мест).

И возникает вопрос, а какую историю видят во всем этом критики слабых мест? Вот что "на самом деле" происходит (происходило) с Навальным начиная с августа? Где прочитать? Так, чтобы в этот рассказ оказалось встроено все то, что мы узнали (пусть даже в форме "все фейк").

Пока что такие альтернативные нарративы звучат более беспомощно/фантастично, чем критикуемый, и в них явно больше дыр".