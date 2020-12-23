"Разговор Навального с одним из членов банды ФСБшных убийц-отравителей, где тот подробно рассказывает разные подробности покушения - это, конечно, хит века. Смотреть, слушать и всем показывать - обязательно! (Эх, нашлись бы у нас такие умельцы, как в "V for Vendetta", чтобы на телевидение это вывести - очень могло бы это ускорить наше освобождение). Нет, не то чтобы мы совсем уж не понимали: вся власть в России давно и прочно захвачена мафиозной группировкой, т.н. "спецслужбы" - в основном состоят из бригад наемных убийц на службе у этой группировки, все они при этом небольшого ума и невеликих способностей, и так далее. Но все-таки когда ты видишь это своими глазами и слышишь своими ушами, это все равно впечатляет", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"Однако меня в данном случае особо зацепили даже не убийцы из ФСБ и не их боссы - с ними-то все, повторюсь, понятно. Но сотрудники транспортной полиции и врачи омской больницы, охотно участвовавшие в сокрытии улик - как это теперь стопроцентно подтверждено.

Безусловно, тут велик соблазн провести границу между "начальством", типа мерзавца-главврача Мураховского, и рядовыми медиками из "скорой", не раздумывая вколовшими антидот и тем самым по факту сорвавшими убийцам их "операцию". Не надо, мол, мазать всех одной черной краской, полно там честных сотрудников, просто в начальники берут одних только сволочей. Однако, боюсь, это будет т.н. wishfull thinking. Скорее, вся разница только в том, что к Мураховскому пришли с корочками, а к медикам из "скорой" - не успели. А пришли бы к ним и сказали, что тут проходит операция государственной важности, покиньте свои машины, мы лучше знаем, что ему надо колоть - ой, не факт, что кто-либо из медбратьев решился бы протестовать... (И наоборот - не приходил бы никто к Мураховскому, и Навального в омской больнице, скорее всего, лечили бы честно). Т.е. тут речь не о каких-то специальных мерзавцах, но о той самой пресловутой "банальности зла". Мафия, захватившая власть в России - в большинстве своем состоит из не очень умных, очень жадных и довольно архаично мыслящих людей. Про ее обслугу и говорить нечего, там вообще сплошные "Петровы-Бошировы". Однако вот уже третье десятилетие они умудряются полностью контролировать всю власть и собственность в огромной, 140-миллионой стране, лишь потому что огромные массы людей, работающих в бюджетной сфере, готовы покорно делать, что им приказывают: скрывать улики заказных убийств, отбирать у стариков их пенсии, вбрасывать стопки бюллетеней на выборах, и так далее.

И ведь вряд ли они могут не понимать, что делают что-то ужасное - Бог с ними, с вбросами бюллетеней, но уж то, что убивать людей ядами - страшное преступление, это вроде каждому должно быть понятно. Но вот как-то они это для себя умудряются оправдывать, видимо... "Мы люди маленькие", "начальству виднее", "нам что сказали, то мы и делаем", и так далее.

Все-таки это, кажется, какой-то постсоветский феномен! Ни в какой-либо из западных стран, ни в Российской империи я такого представить не могу. Обязательно хоть кто-то из врачей или транспортных полицейских должен был бы взбрыкнуть - это, мол, не входит в мои должностные обязанности, я не подписывался участвовать в убийствах и мошенничестве, что это вы мне такое предлагаете?! Или это я идеализирую?"