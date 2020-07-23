"Преследуя историка Дмитриева, наследники сталинских палачей защищают память своих духовных отцов. А методы "борьбы с врагами" они берут у все тех же, почитаемых ими предшественников", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Надежда Мандельштам писала: "Нужно (чекистам), чтобы у человека была плохая репутация, чтобы люди были подготовлены к тому, что этого человека уважать не надо. Это очень часто применяли. Одно из самых знаменитых дел бытовой компрометации - это знаменитый врач Плетнев. Врач Плетнев обвинялся в том, что он укусил свою сестру милосердия. Фотографические портреты, старый эротоман, народ возмущен, люди возмущены, портрет сестры милосердия и так далее. Это первый арест, незадолго. Таким образом приготовлялось общественное мнение к тому, что этого человека уважать не надо".

А с не уважаемым человеком можно сделать что угодно. Вскоре после этой чекистской провокации профессор Плетнев стал одним из обвиняемых на третьем показательном московском процессе 38-го года.

"Фотографические портреты, старый эротоман, народ возмущен" - не правда ли, один в один фальсифицированное дело Дмитриева. Некреативные у нас чекисты. За 80 лет ничего нового не придумали".