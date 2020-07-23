"Времена меняются. Нравы госкрокодилов смягчаются. И вот после приговора карельскому правозащитнику и историку Юрию Дмитриеву мы знаем, что теперь "ни за что" дают всего-то три с половиной года. Причем у него есть шанс выйти уже в ноябре "за отбытыми" в предварительном заключении тремя годами", - пишет шев-редактор "Ежедневного журнала".

"Петрозаводский судья вообще учинил аттракцион невиданной смелости, вынеся оправдательный приговор по четырем из пяти статей УК, содержавшихся в обвинительном заключении. Человек, открывший правду о массовых убийствах в эпоху сталинских репрессии, признан невиновным (поверить невозможно!) в изготовлении порнографии и хранении оружия. Правда, деваться некуда, судье пришлось-таки согласиться со следствием и прокуратурой в том, что обвиняемый совершал-де "насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетней". Предыдущая судья, которая Дмитриева на свободу выпустила, в итоге места лишилась. Зато наказание - при нижней планке по такой статье в 12 лет-самое что ни на есть мягкое, подмигивает представитель нашей российской Фемиды.

Той, у которой повязки на глазах сроду не бывало. А вот весы остались. И знаете, что они взвешивают нынче? Ну не доводы же обвинения и защиты, ведь во всех громких делах последнего времени - что Юрия Дмитриева, что Светланы Прокопьевой, что Кирилла Серебренникова - речь идет о совершенно невиновных людях, все преступление которых заключалось в том, что они вызвали неудовольствие какого-то из путинских вельмож. Который и распорядился учинить судебную расправу. На весах теперь измеряют риск общественного протеста, который может вызвать тот или иной приговор.

Не стесняясь повторов, перед публикой раз за разом разыгрывают один и тот же фарс. Прокуроры сперва требуют каких-то немыслимых, ужасающих сроков заключения, общественность погружается в тягостные размышления о судьбе несчастного узника. А потом товарищ Фемида третьей категории демонстрирует свою доброту и даже гражданственность. Вот тебе, невиновная Светлана Прокопьева, штраф в полмиллиона вместо 6 лет тюрьмы. А тебе, Кирилл Серебренников, условный срок вместо реального. А тебе, Юрий Дмитриев, пусть и настоящий срок, но маленький, не заметишь, как отсидишь. Все эти "наказания" за несовершенное и есть оценка степени зрелости, а точнее, незрелости гражданского общества в России. До тех пор, пока оно, общество, будет радоваться таким приговорам, их будут продолжать печь.

Устраивая судебные расправы в версии "лайт", власть вполне успешно решает задачи устрашения. Сигналы о том, что не следует ковыряться в славном прошлом карательных органов, снимать антиклерикальные фильмы или задумываться о причинах терроризма, посланы. Кроме того, теперь штатные телепропагандисты смогут называть нелюбимых властью людей кого педофилом, кого вором. При этом приговоры в очередной раз подтвердили, что НКВД никогда не ошибается. А "мягкость" вердиктов позволит "либеральной" башне Кремля говорить даже о разумности властей, отсутствии у них страсти к излишней жестокости. Ведь могли бы и бритвой по глазам".