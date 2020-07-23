"Кейс Фургала, кроме всего прочего, в очередной раз опровергает теорию малых дел", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook об аресте губернатора Хабаровского края.

"Можно пытаться идти в госаппарат, можно пытаться даже что-то там делать во благо, но как-только у тебя начнет что-то получаться или ты станешь мало-мальски заметным - тебя сметут.

Или фактически парализуют, как в случаях с хакасским или владимирским губернаторами, избранными одновременно и в схожих с Фургалом настроениях.

Все это только в очередной раз подтверждает и заостряет старый вопрос о власти, о приоритете политической победы над режимом, без которой никакие другие действия не являются возможными.

Разве что кормить котят у подъезда, это пока еще могут разрешить. Надеюсь..."