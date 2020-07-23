"По всей видимости, на излете любая власть начинает совершать примерно одни и те же идиотские ошибки. Советская власть в 1986 году еще до наступления эпохи гласности сняла с должности казаха Кунаева и назначила первым секретарем ЦК Казахстана бывшего руководителя Ульяновского обкома партии Колбина", - пишет предприниматель на своей странице в Facebook.

"Геннадий Колбин вообще никак был не связан с Казахстаном и не знал казахского языка. Это стало формальной причиной массовых декабрьских волнений студентов в Алма-Ате (Желтоксан), потребовавших от Горбачева назначить руководителем республики представителя коренной национальности.

Советская власть тогда ни перед чем не пасовала и применила силу. Волнения тут же переросли в антисоветское восстание для подавления которого уже потребовались войсковые подразделения. Телевизор про это ничего не показывал, газеты ничего не писали, но слухи об этом распространились мгновенно. Особенно у нас в Свердловске, ведь Колбин был выходцем со Свердловской парторганизации.

Ну и что? Прошло совсем немного времени и Казахстан выбрал себе президента, а СССР рухнул.

И сегодня власти бросают в тюрьму популярного губернатора, а вместо него зачем-то назначают откровенного фрика из московской "политической" тусовки. Это уже, конечно, полнейший фарс.

В Хабаровске 12-й день идут волнения. Телевизор снова про это ничего не показывает. Тем не менее, вся страна видит и чувствует как путинская власть подвергается стремительной десакрализакции. Хабаровчанам мужества и стойкости!"