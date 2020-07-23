"Жизнь идет, поколения меняются и память у народа слабеет. Нынешнего школьника младших классов от смартфона оторви, поинтересуйся его познаниями нашей славной истории, так он кроме того, что Путин победил в Первой мировой войне Наполеона, а во Второй мировой войне Гитлера ничего и не вспомнит", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"А у нас весь патриотизм заквашен на великом прошлом! И что же дальше делать с выборами? Дилемма, однако.

Бывший ведущий "Однако" М.Леонтьев, за оригинальность мысли помещенный в должность пресс-секретаря "Роснефти", давеча в эфире Вести-FM предположил: "Мы столкнёмся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав".Иначе, сказал, будет как в Украине.

Но в Думе, в основном, сидят сторонники эволюционных изменений, им чужды радикализм и революционность. Путь, по которому мы идем в части совершенствования избирательной системы, - решили они, - до конца еще не пройден.

И увеличили председателям избирательных комиссий для более правильного подсчета бюллетеней срок до 3-х дней.

Хотя предложение Леонтьева депутатам понравилось. Отложили на потом, заметив, что по части лишения молодежи избирательных прав Миша, конечно, погорячился.

Не только молодежи, категорию "лишенцев" надо бы раздвинуть пошире".