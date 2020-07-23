"Памфилова заявила, что распорядилась удалить из соцсетей вчерашний опрос, касающийся многодневного голосования. Как известно, более 90 процентов опрошенных этот шаг не одобрили", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Элла Александровна пояснила, что опрос в Интернете - это "глупость", потому что он "нерепрезентативен".

Раз уж председатель ЦИК озаботилась проблемой репрезентативности, следующим шагом она должна будет призвать к отмене выборов вообще. Строго говоря, они тоже нерепрезентативны. Приходит кто хочет, никакой выборки не соблюдают. Пенсионеры голосуют больше, молодежь меньше. Какая уж тут репрезентативность?!

Вместо выборов надо ввести институт "официального соцопроса по выборам органов государственной власти". Поручить его организацию ВЦИОМ.

А ЦИК распустить, за ненадобностью".

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"Официальная российская политика носит абсолютно фейковый характер. Даже для племянника Путина исключения не сделали. Создали ему партию, а в качестве адреса, куда должны приезжать желающие вступить в нее, указали безымянную трансформаторную будку на Ленинградке", - пишет Галлямов о другой политической новости дня.

"То есть, людям, которые партию создавали, даже в голову не пришло, что кто-то из граждан действительно может захотеть в нее вступить.

Некоторые, наверное, не понимают, что я имею в виду, когда говорю о деградации политических институтов. Да именно такие вещи!

P.S. Предлагаю слоган: "Партия, которая трансформирует Россию". Ну или проще: "Партия-трансформатор". Как раз запрос на перемены можно будет попробовать обыграть.".