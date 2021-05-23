"Чтобы было окончательно ясно - пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу", - пишет эксперт в сфере авиации и космонавтики на своей странице в Facebook .

"Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км.

Обратите внимание на данные FlightRadar по предыдущим рейсам - пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса, но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически УХОДИЛИ ОТ ПРЕСЛЕДОВАВШЕГО их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы.

Возьмусь утверждать, что у истребителя было разрешение на применение оружия, и абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси".