Пресс-служба Президента России Владимир Путин и Анатолий Чубайс, март 2019 года

Пресс-служба Президента России

"Премьер М.Мишустин сегодня объявил о намеченной оптимизации в структуре управления экономикой. Новость, вроде бы, обычная и особого внимания не требует. Они там всё время что-то оптимизируют, реорганизовывают и сокращают, а в результате все почкуются и размножаются. Но когда СМИ начали перечислять поименно фонды, которые называются почему-то институтами развития, то тут и приоткрылась бездна!" - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Мы-то привыкли сетовать на увеличение числа чиновников, глядя на здания Правительства и его министерств, на Старую площадь с перешедшими от ЦК КПСС в АП целыми кварталами монументальной застройки. И, вдруг, целый сонм синекур со своими штатами, помещениями и кусками госбюджета, которые они в тени и тиши потихоньку глодали и глотали почти пару десятилетий. И практически никаких следов их деятельности не было видно.

От всего сердца хочется пожелать Мишустину успехов в его благом начинании. Хотя, есть сомнения...

А, вот, ликвидация РОСНАНО - сенсация!

Вспомнить-то про нее тоже особо нечего. Планшетка для школьников не пошла ввиду ее неподъемного веса, смартфон совместный с "Ростехом" так и не вытолкнул с рынка айфоны. Была надежда на "мопед Чубайса", который складывается и превращается в чемодан, по которому потом даже звонить можно. Но и с мопедом чего-то не заладилось.

То есть, Роснана - бог с ней. Но народ за Анатолия Борисовича переживает! Только, только пенсионного возраста по новому летоисчислению достиг, на пару лет моложе Владимира Владимировича - и на отдых, что-ли?! Прошел слух, что наметили А.Б.Ч. на арктические проекты. Мол, скоро ломоносовское "богатство России прирастать Сибирью будет" станет неактуальным и надо к приросту богатств Арктику приспосабливать. Но потом решили, что Арктика и без Чубайса хорошо тает. Но мне кажется, что Главком Путин не отпустит Чубайса. Это его самый главный резерв на самый крайний случай. Сохранят и даже не будут ничего придумывать. Так и запишут: "должность - Чубайс"; "функциональные обязанности - всегда во всём виноват".