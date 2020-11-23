"Почему любой новый респираторный вирус не может быть "обычным гриппом" и у многих заразившихся вызывает серьёзное поражение легких, угрожающее смертью? Эта особенность была характерна для всех "мутантов" - что для гриппозных "испанки" и гонконгского гриппа 60-х, что для коронавирусных SARS и MERS начала нового тысячелетия. Птичий и свиной грипп также вызывали у заболевших атипичную пневмонию", - напоминает заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко на своей странице в Facebook.

"Ученые считают, что причина в особенностях нашей иммунной системы, которая у части людей выдает слишком бурную реакцию на незнакомый вирус, когда он попадает в легкие. Вплоть до уже набившего оскомину цитокинового шторма. Но на самом деле, подобное может вызвать не только новый, но и самый обычный, безобидный респираторный возбудитель, если человек с ним ни разу в жизни не встречался, и для его иммунитета этот привычный нам генератор легкого насморка - коварный и опасный мутант.

Доказывающий это естественный эксперимент самостоятельно прошел в природе благодаря семье отшельников-староверов Лыковых, обнаруженных геологами в Саянах в 1978 году. К этому времени семья не видела людей с 1938 года (а изолированный образ жизни вела с начала 20-х годов), и четверо детей главы семейства родились уже в отшельничестве, ни разу не контактировав ни с кем, кроме своих родителей.

С 1981 года, когда о семье появилась информация в союзной прессе, к ним стали приезжать экспедиции, и осенью 1981 года, как пишут в своих книгах очевидцы событий, Лыковы общались с геологами, переносившими в те дни легкое ОРВИ. В результате в октябре заболели все 5 членов семьи: 80-летний отец Карп, и 35-60-летние дети: Дмитрий, Савин, Наталья и Агафья. У всех быстро развилась клиника пневмонии - жар, выраженная одышка, кровохарканье. Несмотря на возраст, легче всех болезнь перенес пожилой глава семьи, который в молодости жил в социуме. Дмитрий, Савин и Наталья, несмотря на относительно молодой возраст и натуральное сибирское здоровье, скончались один за другим. Как вспоминает Агафья - задохнулись. Агафья выжила, но перенесла болезнь крайне тяжело, по собственным словам ещё долгое время ее преследовала одышка.

Выполненный впоследствии врачом Игорем Назаровым анализ крови Агафьи Лыковой показал отсутствие антител к большинству вирусных заболеваний: от детских инфекций до различных респираторных патогенов.

Увы, но любой респираторный "новичок" будет действовать аналогично. Противоядие от первого контакта с новым вирусом человечество еще не изобрело. Зато наука дает нам опыт и понимание - чего ожидать от каждого нового мутанта и как к нему относиться. С должной степенью настороженности".