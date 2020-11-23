"Ровно половина фракции ЛДПР в городской думе Хабаровска вышла из партии. 17 из 34. Как капслоком написал местный депутат Александр Каян, "ЭТИ ЛЮДИ НЕ ПРЕДАЛИ НИ СЕРГЕЯ ФУРГАЛА, НИ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ". И пояснил: "Основной мотив - несогласие с политикой регионального отделения ЛДПР", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Ну, про "НЕ ПРЕДАЛИ" можно подискутировать: где они были, когда полиция и суды объявили войну митингующим и журналистам, но история все равно показательная.

Раньше депутатам важна была лояльность местному начальнику и Путину. Люди, избиратели, в расчет особо не шли. А сейчас, при всех закручивающихся гайках, начальник из ЛДПР, Дегтярев, потерял свою привлекательность. И ему можно устроить демарш.

Потому что когда против весь город, выборы не фальсифицируешь и бюджетников, как вчера в Екатеринбурге, не нагонишь.

Мы, конечно, посмотрим, куда вступят или нет 17 вышедших сегодня из партии депутатов. Но тенденция мне нравится. Так и начинается политика - с попытки понравиться не только начальнику, но и своим избирателям. А уж какие у этого мотивы - вопрос второй. Нам тут нужно ехать, а не шашечки".