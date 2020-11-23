"Путин продлил до конца 2021 года "контрсанкции" - запрет на ввоз в Россию мяса, птицы, мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов из стран ЕС, Швейцарии, США, Австралии, Канады, Украины и других. При попытках ввоза - сыры, колбасы, яблоки, цитрусовые, помидоры, цыплят и прочую контрабанду будут давить бульдозерами и сжигать в специальных печах", - пишет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга на своей странице в Facebook.

"Это, если кто забыл, в указе президента называется "специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" (!) Еще раз и медленно: сжигать и давить сыр, яблоки и апельсины надо для обеспечения нашей же безопасности.

В стране, где 20 миллионов человек - 15% населения - живут ниже уровня бедности, получая доходы ниже прожиточного минимума. Где на многие школьные (а также больничные) завтраки и обеды больно смотреть. Где новогодний стол в детском хосписе накрывают только с помощью волонтеров. И где отечественный "сырный продукт", изготовленный в порядке "импортозамещения", при попытке сделать с ним горячий бутерброд, испаряется в микроволновке без остатка, полностью переходя в газообразное состояние.

Зато безопасность на высоте - надежно защищена запретом на ввоз сыра и яблок.

8 сентября этого года в Петербурге сожгли 46 тонн сыра, масла и хамона.Ровно в день памяти блокады. Мысль - отдать эти продукты в детские дома или пенсионерам, - чиновникам в голову не пришла. Ни малейшего ущерба странам, откуда запрещено ввозить продукты, путинские "антисанкции" не наносят.Они наносят вред только российским гражданам, лишенным качественных продуктов.

В очередной раз отбомбились по Воронежу".