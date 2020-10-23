"Вторые и последние дебаты на президентских выборах в США сильно отличались от первых. Президент Трамп вел себя очень дисциплинированно, не только не перебивая Байдена и модераторку, но и постоянно возвращаясь к тем темам, которые, на его взгляд, для него выигрышны", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Тематической дисциплины, правда, все равно не хватало и он пару раз обидел жителей как раз тех штатов, в которых ему нужны голоса. Байден, как и в прошлый раз, был очень хорош готов - у опытных политиков всегда много заготовок перед дебатами, и при этом был агрессивнее Трампа. По моим подсчетам, он дважды допустил серьезные оговорки и украдкой посмотрел на часы - в 1992 году избиратели обиделись на президента Буша за это.

Трамп очень быстро соображает и связывает разные темы друг с другом, но это не заменяет подготовки. Он относительно честно высказался по поводу ACA ("Обамакер") - что пытается его отменить и будет хорошо, если отменят, хотя это очень непопулярная среди избирателей позиция. Тема здравоохранения погубила контроль республиканцев в Палате представителей в 2018, и, наряду с ответственностью за борьбу с короновирусом, губит Трампа в 2020-м. У обычного политика были бы домашние заготовки...

По смыслу одного вечера, собственно дебатов, ничья, хотя и совсем другая, а по существу победа Байдена - у него большое преимущество по опросам (см. среднеевзвешенное по всем прогнозам, график). Такое преимущество за две недели до конца выборов никто никогда не отыгрывал (таблица). Это не значит, что это невозможно - сайт FiveThirtyEight даёт ему 12% шанс, но каждый день, сыгранный Байденом вничью - это победа Байдена. Так и с этими дебатами - Трампу не удалось что-то поменять".