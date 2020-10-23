Пресс-служба Президента России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Пресс-служба Президента России

"Президент Путин сказал (оговорившись, что это "условно"), что "устроено... государство может быть как угодно", и что (это без оговорок) "не имеет значения, как называется политический строй". Государство сильно и людям в нем хорошо, когда они ему доверяют; главное, чтобы "государство и общество находились в гармонии", - пишет вице-президент фонда "Либеральная миссия" на своей странице в Facebook.

"Думаю вот, как это соотносится с разными государствами при разных лидерах, и как их по этому критерию оценивать. Северная Корея и ее вождь, наверное, пойдут в плюс, Россия и ее правитель тоже, а Лукашенко уже из плюса перешел в минус, и это, быть может, дополнительный ему намек.

И еще вспомнил старых русских мыслителей, которые полагали, что не сила, а слабость российского государства в том, что людям безразлично, как оно устроено, а потому и нет у них за него ответственности. Без чего нет и понятия о государстве, а есть только понятие о власти и властевладельцах, доверие к которым изменчиво и властям не всегда подвластно. И если устойчивость политико-административной системы, ее способность обеспечивать социальный порядок и общественную динамику зависит только от доверия к ней и ее персонификаторам, а не от ее институционального устройства, то при падении этого доверия его приходится предписывать насилием и страхом. Что систему разлагает и рано или поздно обрушивает.

Но российскому президенту слушать такое смешно. Такой, как в России, "гармонии государства и общества" он, похоже, нигде больше не видит, а считающим лучшими другие системы говорит, что обеспокоен только тем, чтобы "не простудиться на ваших похоронах". Верит в доверие к себе и, не исключено, и к государственному устройству, которое недавно счел все же полезным существенно изменить.

Интересно, кстати, считает ли Путин голосование за его конституционные поправки проявлением озабоченности устройством государства или свидетельством доверия этому государству при равнодушии к его устройству? Или вообще об этом не думает?"