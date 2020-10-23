"После новости о том, что Пригожин идет в Думу, ждать больше нечего. Остается только смотреть списки согласованных в АП единоросов и хмыкать: ага, биатлонист... космонавт... просто БИНХ... и - о! - Милонов, куда же без него. Я наивно продолжаю мечтать о времени, когда парламент в России станет не сборищем злых клоунов, а местом разрешения противоречий в обществе. Звучит непривычно, но вот именно для этой, самой главной, цели он и придуман", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Сейчас депутаты стремятся перещеголять друг друга в убожестве: кто глубже лизнет, кто более зверскую рожу скорчит, а кто и вовсе смешнее пукнет. (Последнее - буквально, Жириновский несколько лет назад с трибуны рассказывал про "попукивание", СМИ восторженно цитировали). В нынешнем депутате ценятся ровно две вещи: сервильность и озверелость. Ни одна, ни другая не подразумевает ума. Ум - это, вообще, штука опасная, если в глазах мелькнет - можно и мандат на стол положить. "Умные нам не надобны, надобны верные": вот их и набрали, тыковка к тыковке.

Найдись в каком-нибудь уединенном кабинете анонимный летописец, он бы мог создать "Историю гибели одного парламента": как в начале нулевых Дума (не говорю уже о 90-х) стояла на распутье. Были там и умные, и авторитетные, и клоуны с конъюнктурщиками случались. Но победили как раз они, озлобившись по дороге.

Всегда вспоминаю, как в те былинные годы группа депутатов предложила сажать за "нетрадиционную ориентацию" - и как долго, со смаком, их возили пиджаками по трибуне, пока они не начала отнекиваться и говорить, что их не так поняли. А сейчас Милонов - авторитетный парламентарий, очки надел, законодатель, а не то, что вы подумали.

Или вот, скажем, Павел Крашенинников. Старожилы и не припомнят, а зря: начинал все в тех же нулевых в "Союзе правых сил", был умным, профессиональным депутатом, вполне либералом. Пойди история по-другому, не Конституцию бы вместе с Путиным правил, а легализовывал бы сейчас однополые браки и требовал бы осуждения кровавого лукашенковского режима - даже не сомневайтесь.

Каждый из них - всех этих "космонавтов" и милоновых - выполняет, однако, очень важную функцию: убеждает нас с вами, что Дума - это как цирк, только скучнее. Мол, есть правительство, там сидят серьезные люди, есть Кремль - это, считай, гора Олимп с небожителями, а есть Дума - чисто шапито.

Так вот: это не так. И было не так условные 20-25 лет назад. И должно стать не так. Потому что нет никакого другого способа разрешать противоречия в обществе - ну, кроме как стрельбы друг по другу, но, надеюсь, как говорил один там политик, мы пойдем другим путем".