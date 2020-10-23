Соратник Алексея Навального комментирует в Facebook свежие высказывания Владимира Путина об отравлении оппозиционера, отмечая, что для Гааги президенту следует подготовить что-то более убедительное.

"Итак, свежий Путин:

1. Повторяет лавровско-пригожинский темник про "хотели бы убить - не выпустили бы". Темник, с одной стороны, крайне жалкий (типа ну да, мы убиваем политических оппонентов, но делаем это иначе), а, с другой стороны, давно затасканный, разобранный по косточкам и опровергнутый: хотели убить, не вышло, столкнулись с огромным давлением, выждали 48 часов и тогда только выпустили. Ключевой сюжет здесь, напомню - увольнение главного судмедэксперта России, который, видимо, и сказал, что немцы ничего по прошествии времени найти не смогут. Но вот только они смогли. И Путин с этим темником от 22 августа смотрится запредельно жалко 22 октября - могли бы за два месяца и что-то получше придумать.

2. Повторяет еще один лавровско-пригожинский темник - мол, этот "Новичок" какой-то не "Новичок". Немцы говорят - "Новичок". ОЗХО говорит - похоже на "Новичок". Вы там, мол, разберитесь. Не стоило бы разбора ("Новичок" - большая группа веществ, немцы установили отравление одним из веществ этой группы, Франция, Швеция и ОЗХО это подтвердили, отметив, при этом, что конкретно этот вариант "Новичка" - не один из тех двух, что были внесены в первый список к Конвенции после отравления Скрипалей), если бы фактически Путин впервые не признал бы публично отравление. А, по сути, именно это случилось, иначе его слова сложно интерпретировать. По сути он пытается сказать: отравили не мы (ведь мы отпустили!), и не совсем "Новичком" (нет в списке запрещенных!), так что мы как бы и не при делах. Ну такое, к Гааге бы подготовить что-то более убедительное ему, а то риторика в духе адвоката Эльмана Пашаева какая-то.

3. Объясняет, какой он большой ученый, и в медицине знает толк. Раньше официальная версия ведь заключалась в том, что Навального не выпускают исключительно по медицинским показаниям - мол, нетранспортабельный (Мураховский, Сабаев, Песков) - а Кремль ничего не имеет против и не вмешивается. Но мы же не будем спорить с Путиным, правда? Это он по телемедицине осмотрел пациента, понял, что тот транспортабелен и велел генпрокурору (!) отпускать, в обход неких "ограничений" (тут Путин тупо врет, никаких ограничений не было). Ну то есть Путин смачно плюет в лицо Пескову и омским врачам, и плевки им по рожам размазывает. Выглядит отвратно, но, с другой стороны, заслуженно и приятно даже как-то.

Резюме. Когда пришел в школу, а собака съела дневник - было гораздо убедительнее".